Tornano gli eventi di Natale a Messina: la Giunta approva il Piano da 500mila euro

Dj set, mercatini, mostre e installazioni, presepi storici, illuminazione artistica per i palazzi cittadini, isole pedonali, notti dedicate alla cultura: la Giunta Basile approva l’aggiornamento del “Piano Promozionale di “Messina Città della Musica e degli Eventi” in vista del Natale 2022. Le somme messe a disposizione ammontano a un totale di 500mila euro.

Dopo il brusco stop dello scorso anno causato dall’emergenza covid-19, il recupero nei mesi estivi di alcuni degli eventi previsti per il Natale 2021, la Giunta Basile aggiorna il Piano “Messina Città della Musica e degli eventi” per la programmazione delle iniziative previste per le prossime festività di dicembre e gennaio. L’obiettivo, si legge nella delibera di Giunta, è quello di «inquadrare il ruolo degli eventi come strumenti strategici del marketing e della comunicazione per le imprese della PMI CARD, capitalizzando i vari tipi di impatto che l’organizzazione di un evento produce sul territorio ospitante e l’importanza crescente per via della loro capacità di attrarre pubblici distanti, diffondere e migliorare l’immagine in tempi brevissimi, attirare investimenti esogeni attivando veri e propri processi di rigenerazione economica». Le risorse provengono dal bilancio finanziario 2022/2024 (esercizio 2022).

Il programma del Natale 2022 a Messina

Di seguito, il programma (a grandi linee) degli eventi del Natale 2022 a Messina:

IL NATALE IN MUSICA, DEGLI EVENTI E DEI TALENTI

Esibizioni giovani musicisti, band emergenti e deejay set; “Performance art”: installazione artistiche, arte digitale, design sostenibile, teatro immersivo, arti interattive, musica e spettacoli itineranti; Mercatini di Natale nelle piazze e isole pedonali e siti di interesse; IL NATALE TRA ARTE E CULTURA

Eventi con artisti di strada e collettive d’arte; Mostre itineranti per esposizioni artistico-culturali fisiche temporanee; Notti culturali tematiche. IL NATALE DELLE ILLUMINAZIONI ARTISTICHE

Proiezioni di luci spettacolari a basso consumo facciate di Palazzo Zanca, Duomo e campanile, Torre del Catasto, Piazza Unione Europea e aree pedonali salvo variazioni legate ad esigenze tecniche e/o operative. IL NATALE NELLE VILLE, NEI FORTI E NEI CASALI

Ville, Casali e Forti eventi musicali e mercatini agroalimentare ed artigianali; Nelle Chiese e nei siti di interesse (villaggi) verranno riproposti gli eventi già previsti e opportunamente rimodulati nell’edizione precedente e sospesi con decreto del 24 dicembre 2021. Tali eventi saranno integrati con gli spettacoli previsti dal Bando Ministeriale delle Periferie, già programmati dal Dipartimento Servizi alla persona e alle imprese. Saranno inclusi, inoltre, allestimenti di presepi storico-artistici e viventi nonché all’interno dell’isola pedonale di Torre Faro eventi enogastronomici e spettacoli musicali e itineranti nonché artisti di strada.

