Torna StartReading: l’evento di Startup Messina dedicato alla lettura. Tutte le info

Torna StartReading, evento di Startup Messina dedicato alla lettura a tema impresa, marketing, design e tecnologia. Al centro del prossimo incontro il libro “Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità” di Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein. L’appuntamento è per domani, martedì 31 gennaio, alla libreria Mondadori. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

L’associazione Startup Messina torna con un nuovo appuntamento del format StartReading: incontro dedicato alla lettura (a tema impresa, marketing, design e tecnologia) in cui si discute su un argomento partendo da un libro e avvalendosi del supporto di un esperto sul tema. L’evento si svolgerà martedì 31 gennaio, alle ore 20:00, presso la libreria Mondadori (Ciofalo), al numero 35 di Via Consolato del Mare.

Il libro protagonista di questo incontro è “Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità” di Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein. Un libro che spiega come prendere decisioni migliori, in diversi campi della vita. Ogni giorno, infatti, prendiamo decisioni sui temi più disparati: come investire i nostri soldi, cosa mangiare per cena, con quale mezzo di trasporto raggiungere il centro città. Spesso facciamo scelte sbagliate. Siamo esseri umani, non calcolatori perfettamente razionali, e siamo condizionati da troppe informazioni contrastanti, dall’inerzia e dalla limitata forza di volontà. È per questo che, secondo gli autori, abbiamo bisogno di un “pungolo”, una spinta gentile che ci indirizzi verso la scelta giusta.

A guidare nella discussione sarà Guido Noto, docente di Economia Aziendale presso l’Università di Messina, che si occupa di ricerca e formazione nel campo della misurazione e gestione della performance aziendale.

L’evento è gratuito e rivolto:

sia a chi ha letto il libro protagonista dell’incontro ma anche a chi non lo ha letto ma vuole conoscere l’importanza di testi scritti bene e del giusto tono di voce;

a chi vuole imparare qualche trucchetto per raccontarsi (o raccontare la propria azienda) in maniera più efficace;

a chi vuole conoscere Startup Messina e, perché no, unirsi al gruppo.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento a questo link.

Cos’è Startup Messina?

L’Associazione Startup Messina nasce nella Città dello Stretto nel 2015, con lo scopo di promuovere la cultura d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo del territorio in ambito sociale, economico e culturale. Supporta, inoltre, la costituzione di nuove imprese, con particolare attenzione all’area del mediterraneo. Gli obiettivi dell’Associazione sono: voler offrire momenti di incontro per imprenditori e innovatori ed essere punto di riferimento per mettere a sistema opportunità, competenze ed energie.

