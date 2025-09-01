Torna il Mercatino dei Libri Usati a Messina: dal 2 al 4 settembre a Piazza Unione Europea

A Messina torna il Mercatino dei Libri Usati in Piazza Unione Europea che diventerà una libreria a cielo aperto.

Dal 2 al 4 settembre, dalle 17 alle 19:30, studenti e famiglie saranno protagonisti dell’iniziativa promossa dal Comune di Messina e dalla Consulta provinciale degli studenti per favorire il riuso e contrastare il caro-libri.

Il Comune di Messina, insieme all’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, retto dall’Assessora Liana Cannata, in sinergia con la Consulta provinciale degli studenti, promuove anche quest’anno il Mercatino dei Libri Usati.

Il Mercatino dei Libri Usati di Messina: un grande gesto

Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato: «questa iniziativa valorizza la partecipazione attiva dei giovani e il loro senso di comunità. È un gesto semplice, ma dal forte valore sociale, economico e ambientale. I libri continuano a vivere passando di mano in mano, sostenendo le famiglie e favorendo il diritto allo studio. Il Comune è orgoglioso di sostenere momenti come questo che avvicinano le istituzioni agli studenti e alle loro esigenze».

L’Assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, ha aggiunto: «il Mercatino dei Libri Usati è un appuntamento che unisce solidarietà, rispetto per l’ambiente e risparmio economico. I ragazzi diventano protagonisti attivi di un’esperienza che promuove la condivisione e l’inclusione. È una tradizione che abbiamo voluto riprendere e che oggi rappresenta un’occasione preziosa di incontro e collaborazione tra scuole, famiglie e istituzioni».

Il presidente della consulta studentesca di Messina Giacomo Lupò ha affermato: «il Mercatino dei Libri Usati è una tradizione decennale che abbiamo ripreso da qualche anno e che continua a generare giornate di condivisione. È capace di unire studenti e famiglie nella preparazione al nuovo anno scolastico, spesso gravato dal caro-libri. Con questa iniziativa proponiamo un’alternativa più economica e sostenibile e favoriamo il riuso. I libri non restano inutilizzati, ma continuano ad avere vita nelle mani di altri studenti. Sono gesti semplici, ma dal grande significato. Siamo entusiasti di rinnovare la sinergia con il Comune di Messina e con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili. Il loro supporto rende possibile questo appuntamento ogni anno».

