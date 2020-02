Torna il B&B day: dove dormire gratis il 7 marzo a Messina e in provincia

Il prossimo 7 marzo sarà la giornata nazionale del Bed & Breakfast. Cosa significa? Che in molte strutture sarà possibile dormire gratis per una notte. Questo vale anche per Messina e per la provincia dove i Bed & Breakfast che hanno deciso di aderire al B&B day sono 9.

Il B&B day è nato tredici anni fa, nel 2007, dal sito Bed & Breakfast.it e da allora si ripete ogni anno in coincidenza con un fine settimana. Per il 2020 la giornata prescelta è quella del 7 marzo 2020. Quindi, chi vorrà concedersi un soggiorno in una località a scelta in provincia di Messina (ma anche in tutto il resto d’Italia) potrà farlo pagando solo una notte. Per accedere alla promozione, infatti, è necessario prenotare, oltre alla notte di sabato 7 marzo, quella precedente o la successiva.

B&B gratis il 7 marzo a Messina

Messina

B&B Viale San Martino – viale San Martino, 315.

B&B gratis il 7 marzo in provincia di Messina

Milazzo

Solaris – via Colonnello Bertè, 90 (Zona centro);

Castello di Sotto – Piazza San Papino – Via Privata P. Borsellino int.33, 37 (zona Centro).

Santo Stefano di Camastra

Guest House A Porta Palermo – Via Collegio, 83 (zona centro).

Patti

Sciarammola – Contrada Scarpiglia, 44/A (zona campagna).

Oliveri

Sea Elegance – Via Diodoro, 16 (zona mare).

Giardini Naxos

B&B Villa Maria Giovanna *** – via Porticato (zona mare).

Furci Siculo

Il Sole Nascente *** – via s. antonio, 10 (zona Taormina).

Capo d’Orlando

B&B Essenza Del Tempo – via G. Tomasi di Lampedusa, 3 (zona mare).

Oltre alle strutture in provincia di Messina aderiscono alla giornata nazionale del Bed & Breafast anche tantissimi B&B in tutta la Sicilia. Per chi volesse dare un’occhiata, è possibile visualizzarle sul sito ufficiale dell’iniziativa.

(260)