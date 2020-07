Tiziano Ferro in concerto in Sicilia a luglio 2021, ma (forse) non a Messina

Tiziano Ferro riprogramma i concerti in Italia per il 2021, ma la sua tappa a Messina rimane in sospeso: «stiamo valutando i problemi relativi allo Stadio San Filippo – comunicano gli organizzatori – per poterla riprogrammare quanto prima». Ciò che assicurano, in ogni caso, è che il cantante di Latina si esibirà in Sicilia a luglio 2021, ma non è detto che il palco prescelto sarà quello della città dello Stretto.

Dopo le polemiche scatenate dalla decisione dell’Amministrazione De Luca, e in particolare dell’assessore Pippo Scattareggia, di non garantire la riprogrammazione per l’estate 2021 dei concerti previsti allo Stadio Franco Scoglio e saltati a causa del coronavirus, e l’addio della Musica da Bere – società organizzatrice di grandi eventi in città, tra cui l’esibizione di Ultimo inizialmente prevista per questa stagione estiva – alla città dello Stretto; rimane il punto interrogativo sullo spettacolo di Tiziano Ferro.

Il popolare cantante di Latina avrebbe dovuto far tappa a Messina il 27 giugno 2020, ma il covid-19 ha fatto saltare tutti i concerti che, in generale, non si sa se e quando verranno riprogrammati. In particolare, la questione si fa più complicata per la città dello Stretto. L’assessore Scattareggia ha infatti negato la possibilità di fissare già da ora una data per i futuri concerti allo Stadio San Filippo per via della procedura (ancora in corso) di affidamento della struttura. In sostanza, spiegava l’esponente dell’Amministrazione De Luca, non sarebbe possibile vincolare il futuro gestore a degli eventi in questo momento. La decisione è stata ampiamente criticata, ma – almeno ad oggi – non c’è stato alcun passo indietro.

Per quel che riguarda chi già aveva comprato i biglietti per il concerto di Tiziano Ferro del 27 giugno 2020 a Messina, gli organizzatori fanno sapere che: «Ringraziamo per la pazienza tutti gli acquirenti del concerto allo stadio San Filippo a cui presto daremo tutte le indicazioni relative al biglietto in loro possesso».

(36)