“This is Pizza”: Unni Manci ospita Andrea Pellegrino per una cena a 4 mani dedicata alla pizza contemporanea

La pizza diventa occasione di incontro, confronto e sperimentazione. Venerdì 19 giugno, alle 20.30, la pizzeria Unni Manci di Carmelo Crisafulli e Mariagrazia Alesci ospiterà una nuova tappa di “This is Pizza”, il format dedicato al dialogo tra professionisti della pizza contemporanea attraverso percorsi gastronomici pensati a quattro mani.

Ospite della serata sarà Andrea Pellegrino, pizza chef messinese e patron di Basilicò a Santa Margherita, insignita dei Due Spicchi della Guida Gambero Rosso. Insieme a Carmelo Crisafulli darà vita a un’esperienza che racconterà l’evoluzione dell’arte bianca attraverso impasti, tecniche e visioni diverse.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di creare momenti di scambio tra professionisti accomunati dalla ricerca della qualità e dall’attenzione per la materia prima, valorizzando approcci, sensibilità e interpretazioni personali che oggi contribuiscono a definire il panorama della pizza contemporanea.

«This is Pizza nasce dal desiderio di aprire le porte della nostra pizzeria a colleghi – spiega Carmelo Crisafulli – con i quali condividiamo una visione contemporanea del mondo pizza. Crediamo che il confronto sia uno strumento fondamentale per crescere e offrire sempre nuove esperienze ai nostri ospiti».

La serata sarà caratterizzata da un menu speciale studiato dai due pizzaioli, pensato per accompagnare gli ospiti in un viaggio tra impasti, ingredienti selezionati e abbinamenti capaci di esaltare il valore della materia prima. Un percorso che unirà tecnica e creatività senza perdere di vista l’aspetto più importante della tavola: la convivialità. Ad aprire la degustazione sarà la Frittatina di pasta firmata da Carmelo Crisafulli. A seguire un percorso composto da quattro pizze: la Reginella di Carmelo Crisafulli, la Norma 3.0 di Andrea Pellegrino, A Messina proposta da Carmelo Crisafulli e per concludere la pizza Prosciutto e fichi ideata da Andrea Pellegrino. A chiudere in dolcezza la serata, il Cannolo scomposto della casa.

Il percorso degustazione sarà accompagnato da una selezione di vini della cantina Tornatore, storica azienda etnea fondata nel 1865. Un’eccellenza siciliana che, dalle pendici settentrionali dell’Etna, racconta attraverso ogni calice la forza, l’eleganza e l’unicità del territorio vulcanico.

Appuntamento venerdì 19 giugno alle ore 20.30 presso Unni Manci, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), per una serata che celebra la pizza come esperienza. Con il suo stile che coniuga tradizione napoletana, tecnica e ricerca, Andrea Pellegrino porterà a Barcellona Pozzo di Gotto la propria visione della pizza contemporanea, dando vita insieme a Carmelo Crisafulli a una serata all’insegna del confronto e della condivisione gastronomica.

Con “This is Pizza”, Unni Manci conferma la propria vocazione alla ricerca e alla valorizzazione della cultura gastronomica contemporanea, trasformando la pizza in un racconto fatto di incontri, idee e contaminazioni.

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