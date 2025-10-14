Tentativi di truffa. Messinaservizi Bene Comune avvisa: attenzione ai falsi operatori

Messinaservizi Bene Comune informa la cittadinanza che sono pervenute segnalazioni relative a persone che, spacciandosi per operatori dell’azienda, tentano di introdursi nelle abitazioni private.

Si tratta di episodi gravi che nulla hanno a che vedere con le attività svolte dalla società. Gli operatori di Messinaservizi Bene Comune non effettuano controlli o interventi all’interno delle abitazioni e non sono autorizzati a richiedere denaro ai cittadini.

«Invitiamo la popolazione a prestare la massima attenzione e a non consentire l’accesso a persone che dichiarano di agire per conto della società senza una motivazione verificabile» si legge in una nota ufficiale di Messinaservizi Bene Comune.

In caso di dubbi o comportamenti sospetti, è importante contattare immediatamente le forze dell’ordine e segnalare l’accaduto a Messinaservizi Bene Comune attraverso i canali ufficiali.

