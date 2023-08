Temporali sparsi a Messina nel weekend: le previsioni meteo per sabato 5 agosto

Una pausa dal caldo torrido di questa estate 2023: le previsioni meteo annunciano un weekend con temporali sparsi a Messina, in particolare sabato 5 agosto. Il maltempo, dicono i meteorologi, dovrebbe portare anche ad un abbassamento delle temperature. Vediamo i dettagli.

Allerta meteo arancione e gialla per diverse Regioni del Nord e del Centro Italia, con la previsione di temporali, vento forte e grandinate. Al Sud la situazione appare più tranquilla, anche se in Sicilia è previsto un ritorno delle piogge e un abbassamento delle temperature. Una piccola tregua dall’estate torrida in riva allo Stretto di Messina.

In particolare, le previsioni meteo di 3b Meteo per Messina preannunciano cielo molto nuvoloso, piogge e temporali per la nottata tra oggi, venerdì 4, e domani, sabato 5 agosto 2023. Nubi sparse con pioggia anche per la mattinata di domani, sereno nel pomeriggio con qualche rovescio in serata. La situazione dovrebbe tornare alla normalità, il cielo sereno e limpido, già dalla giornata di domenica 6 agosto, ma per allora le temperature dovrebbero essersi abbassate. La minima prevista per domani è infatti di 23°, la massima di 28°, dopodiché la temperatura dovrebbe mantenersi su questi standard, grado più grado meno. Domenica 6 agosto, infatti, avremo secondo le previsioni di 3b Meteo una minima di 24° e una massima di 29°.

Per quel che riguarda invece il resto d’Italia, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione nelle Marche e su gran parte della Lombardia. Inoltre è stata valutata allerta gialla su Lazio, Umbria, Abruzzo, settori di Toscana, Marche, parte di Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e Lombardia.

(Foto di repertorio)

