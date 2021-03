Telecamere di sicurezza nelle gallerie dell’autostrada Messina-Palermo: al via i lavori

Al via oggi, martedì 16 marzo, i lavori per l’installazione delle telecamere di sicurezza nelle gallerie dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Gli impianti saranno dotati di rilevamento automatico di incidenti stradali e incendi. A comunicarlo è il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), che spiega come proseguiranno gli interventi.

I lavori inizieranno con le gallerie dell’autostrada A20 Messina-Palermo “Calavà” e “Petraro”. È prevista l’installazione di 56 occhi elettronici, distanziati 250 metri l’uno dall’atro, che avranno la funzione di rilevare in ogni momento qualunque emergenza dovesse verificarsi – dagli incidenti stradali agli incendi – trasmettendola alla centrale operativa del Consorzio Autostrade Siciliane. Le telecamere saranno anche collegate ad un sistema semaforico che, in caso di avversità, avviserà i viaggiatori in transito nelle prossimità.

I lavori sono stati affidati alla ditta Urania Costruzioni di Messina, inizieranno oggi, martedì 16 marzo, e termineranno il 7 maggio 2021. Fino ad allora la corsia di sorpasso tra il km. 70 e il km. 79,700, in entrambe le direzioni dell’autostrada A20 Messina-Palermo, sarà chiusa.

