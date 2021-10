Il Teatro dei 3 Mestieri di Messina torna a ottobre con uno spettacolo “trashinante”

Avevano già deliziato il pubblico messinese al Museo Regionale durante la rassegna “REstate al MuMe”. Ora, “I D.I.D. uno spettacolo trashinante” sarà nuovamente portato in scena dal Teatro dei 3 Mestieri di Messina dal 27 al 31 ottobre 2021 al Teatro Primo di Villa San Giovanni.

L’appuntamento con l’associazione Teatro dei 3 Mestieri Messina è programmato per mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre alle ore 21:00 e venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 ottobre alle 19:00, con replica alle 21:15.

Lo spettacolo durerà 55 minuti, previa prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 090622505 oppure inviare un messaggio su WhatsApp al 3498947473. È obbligatorio indossare la mascherina ed esibire il green pass.

I.D.I.D è uno spettacolo con Tino Calabrò, Stefano Cutrupi, Silvana Luppino e Cinzia Muscolino. La drammaturgia è di Giusi Arimatea (anche aiuto regia) e Domenico Loddo, la voce narrante di Gianfranco Quero, la regia di Christian Maria Parisi, il disegno luci di Guillermo Laurin Salazar, i costumi di Valentina Sofi e la direzione della produzione di Angelo Di Mattia.

Questa la trama dello show: «Un omicidio, quattro potenziali colpevoli. A teatro, però, l’esito probatorio può trasformarsi in esito metafisico, parimenti rilevante, non meno nodale: chi è la vittima? Siamo del resto tutti colpevoli di qualcosa e innocenti per qualcos’altro. Perché chi ci ha sopravanzato nella fila, chi ci ha fregato il parcheggio, chi ci ha rubato la borsa o la moglie o la vita potrebbe essere chiunque, sebbene l’indiziato più probabile resti il nostro peggior nemico, quello che ogni mattina ci guarda da dentro la cornice dello specchio con tutta la ferocia di cui è capace, ponendoci sempre la stessa domanda: “Io chi sono?”».

(6)