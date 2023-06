Tangenziale Messina, lo svincolo di Gazzi chiuso in uscita il 3 e 4 giugno. Gli orari

Confermati i lavori di manutenzione programmati dal CAS lungo la tangenziale di Messina, sull’autostrada A20: sabato 3 e domenica 4 giugno, lo svincolo di Gazzi sarà chiuso in uscita per in transito in direzione Catania. Chiusure programmate anche per le prossime settimane. Tutte le date e gli orari.

Autostrade Siciliane ha programmato lavori di manutenzione dei sottopassi ricadenti nelle rampe di entrata e di uscita dello svincolo di Gazzi (Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina-Palermo, all’altezza del Km. 5+065) per i prossimi weekend di giugno. Questo fine settimana toccherà alla rampa in uscita, il 10 e 11, e il 17 e 18 giugno sarà il momento della rampa in entrata.

Svincolo di Gazzi chiuso (Tangenziale Messina): date e orari

Per quel che riguarda la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina Gazzi (km. 5+065), della Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina – Palermo, della rampa in uscita, per i veicoli in transito in direzione Catania, le fasce orarie sono le seguenti:

Sabato 3 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00;

– dalle ore 7,00 alle ore 19.00; Domenica 4 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00.

La rampa di ingresso, per i veicoli in transito in direzione Catania dello svincolo di Messina Gazzi (km. 5+065) della Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina – Palermo, sarà invece chiusa nelle fasce orarie:

Sabato 10 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00;

– dalle ore 7,00 alle ore 19.00; Domenica 11 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00;

– dalle ore 7,00 alle ore 19.00; Sabato 17 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00;

– dalle ore 7,00 alle ore 19.00; Domenica 18 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00.

Come strade alternative, Autostrade Siciliane suggerisce di utilizzare gli svincoli di entrata/uscita di Messina Centro e San Filippo.

