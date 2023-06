Tangenziale Messina: lo svincolo di Gazzi chiuso in ingresso il 10 e 11 giugno. Gli orari

Lo svincolo di Gazzi chiuso in entrata per i veicoli in transito in direzione Catania, sabato 10 e domenica 11 giugno, e sabato 17 e domenica 18 giugno. La chiusura è stata disposta per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione programmati da Autostrade Siciliane (CAS) nei sottopassi. Vediamo gli orari.

Tangenziale di Messina: svincolo di Gazzi chiuso. Gli orari

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sottopassi ricadenti nelle rampe dello svincolo di “MESSINA GAZZI” – Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina – Palermo, all’altezza del Km. 5+065, questo fine settimana e il prossimo si procederà alla chiusura parziale dello stesso.

In particolare, la rampa di ingresso per i veicoli in transito in direzione Catania dello svincolo di Messina Gazzi (km. 5+065) della Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina – Palermo, sarà chiusa nelle fasce orarie:

Sabato 10 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00;

– dalle ore 7,00 alle ore 19.00; Domenica 11 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00;

– dalle ore 7,00 alle ore 19.00; Sabato 17 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00;

– dalle ore 7,00 alle ore 19.00; Domenica 18 giugno 2023 – dalle ore 7,00 alle ore 19.00.

Come strade alternative, Autostrade Siciliane suggerisce di utilizzare gli svincoli di entrata/uscita di Messina Centro e San Filippo.

(Foto di repertorio)

