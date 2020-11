Tamponi rapidi alla popolazione scolastica della Sicilia: ieri 480 positivi al coronavirus

Non si ferma l’attività di screening sul coronavirus eseguita tramite tamponi rapidi in diverse province della Sicilia. La campagna lanciata della Regione e dall’Anci è indirizzata a tutti gli studenti, ai docenti e al personale scolastico (e ai rispettivi nuclei familiari) che vogliano sottoporsi gratuitamente e volontariamente al test per scoprire se sono positivi al coronavirus.

L’attività è iniziata sabato 14 novembre e in tre giorni ha portato a individuare 1.900 positivi asintomatici su 71.723 tamponi (il 2,65%). Nella giornata di ieri, lunedì 17 novembre, sono stati effettuati 11mila tamponi e rilevati 480 contagiati (il 4,12%). Ogni persona risultata positiva al tampone rapido viene poi sottoposto al test molecolare. In caso di confermata positività si procede con i protocolli sanitari previsti per i casi di coronavirus.

Lo screening ha interessato anche Messina nella giornata di sabato. Nella città e nella provincia dello Stretto sono stati effettuati 589 tamponi rapidi a docenti, studenti e personale scolastico (e ai rispettivi nuclei familiari) e non è stato individuato alcun caso positivo.

La campagna continua anche oggi in alcune città (Palermo, Siracusa, Vittoria e Chiaramonte Gulfi). È possibile prenotarsi online attraverso la piattaforma della Regione “Sicilia Coronavirus”.

(28)