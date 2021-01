Tamponi rapidi per studenti e personale delle scuole di Messina: come prenotare

Partirà sabato 23 gennaio 2021 la campagna di screening sul coronavirus tramite tamponi rapidi dedicata agli studenti delle scuole di Messina, ma anche alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale ATA. I test saranno effettuati in modalità drive-in, su base volontaria, presso l’ex Gasometro. Potrà sottoporvisi tutta l’utenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città dello Stretto. Vediamo come fare per prenotarsi.

Già annunciata nelle scorse settimane, la campagna di screening sul covid-19, indirizzata a tutta l’utenza delle scuole di Messina e lanciata dal Comune e dalla Città Metropolitana, è pronta a partire. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Laura Tringali, ha comunicato che le attività di screening inizieranno sabato 23 gennaio e che si svolgeranno per tutto il periodo successivo, fino a domenica 31 gennaio nelle postazioni allestite dall’ASP all’Ex Gasometro, secondo un calendario che sarà reso noto venerdì 22 gennaio.

Gli studenti, le famiglie ed il personale docente e ATA che vorranno aderire all’iniziativa, dovranno rivolgersi alle istituzioni scolastiche di appartenenza, che provvederanno a stilare gli elenchi e a trasmetterli con le modalità già comunicate.

