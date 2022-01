Tamponi antigenici: tutte le farmacie di Messina autorizzate dall’Assessorato della Salute Regionale

A seguito dell’accordo per l’esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi in farmacia, l’Assessorato Regionale della Salute ha avviato, tramite il Centro Regionale Qualità laboratori (CRQ), la verifica delle farmacie autorizzate a fare tamponi antigenici. Ovvero tutte le farmacie che hanno superato la Verifica Esterna di Qualità.

Ma quanto costa il tampone in farmacia? Per i minori tra i 12 e i 18 anni il tampone costa 8 euro, per i maggiorenni 15 euro, per coloro i quali sono in possesso di una certificazione medica di esenzione dal vaccino, il tampone è gratuito. Per i minori fino a 12 anni il tampone costa 15 euro.

Tamponi antigenici in farmacia

Sono 83 le farmacie a Messina e provincia certificate CRQ e autorizzate dalla Regione per i tamponi antigenici. In città sono 25 le farmacie autorizzate dall’Assessorato Regionale alla Salute e sono:

Pirrone , Via Nazionale 237: 090 810505

, Via Nazionale 237: 090 810505 Santa Margherita , Via Nazionale 163/A: 090 630029

, Via Nazionale 163/A: 090 630029 Sgroi , Salita Larderia, 4: 090 636177

, Salita Larderia, 4: 090 636177 Germanà , Contesse – S.S.114 Km.3,400: 090 2936582

, Contesse – S.S.114 Km.3,400: 090 2936582 Licitri Cannavà Srl , San Giovannello, c.da Baglio: 090 7387634

, San Giovannello, c.da Baglio: 090 7387634 Fiandaca , Via Errico Scipione 103: 090 683233

, Via Errico Scipione 103: 090 683233 Juvara , Via Catania: 090 2938441

, Via Catania: 090 2938441 Nuova Farmacia Ingo , Viale San Martino is.13: 090 2936013

, Viale San Martino is.13: 090 2936013 Procopio , Viale San Martino 342: 090 3692894

, Viale San Martino 342: 090 3692894 Pandolfi , Viale S.Martino 250: 090 2937828

, Viale S.Martino 250: 090 2937828 Bruni , Via Cesare Battisti 222: 090 2939531

, Via Cesare Battisti 222: 090 2939531 Spirito Santo , Via A. Martino 11: 090 662620

, Via A. Martino 11: 090 662620 Del Viale , Viale San Martino 56: 090 718561

, Viale San Martino 56: 090 718561 Isaja , Via La Farina is. R – n. 77: 090 2936461

, Via La Farina is. R – n. 77: 090 2936461 Abate , Viale San Martino 39: 090 673733

, Viale San Martino 39: 090 673733 Grasso , Corso Cavour 1: 090 710549

, Corso Cavour 1: 090 710549 Muratori – Galizia , Via T. Cannizzaro, 227-229: 090 718825

, Via T. Cannizzaro, 227-229: 090 718825 Crimi , Via P. Castelli 14: 090 713847

, Via P. Castelli 14: 090 713847 Calcaterra , Via Garibaldi 135: 090 679034

, Via Garibaldi 135: 090 679034 Verso Farmacie , Viale Boccetta 58: 090 362446

, Viale Boccetta 58: 090 362446 Madonna della Salute , Piazza San Vincenzo: 090 51833

, Piazza San Vincenzo: 090 51833 Brancato , Via G. Garibaldi 373: 090 361280

, Via G. Garibaldi 373: 090 361280 Costa , Piazza Castronovo 37: 090 53921

, Piazza Castronovo 37: 090 53921 Facciolà , Via Cons.Pompea, 285/C: 090310001

, Via Cons.Pompea, 285/C: 090310001 Trischitta, Strada statale 113: 090 348188

A questo link l’elenco di Federfarma delle farmacie della provincia di Messina.

Tutte le farmacie effettuano test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e hanno l’obbligo di adottare modalità e i prezzi previsti dal Protocollo d’intesa del 5 agosto 2021.

(3)