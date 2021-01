Tamponi rapidi al drive-in dell’ex Gazometro di Messina: i numeri per prenotare

Al via da domani, venerdì 8 gennaio 2021, la campagna di screening sul coronavirus per la popolazione di Messina: a comunicarlo è il sindaco Cateno De Luca, che spiega come prenotare per sottoporsi al tampone rapido al drive-in dell’ex Gasometro.

Dopo i disagi riscontrati nei giorni scorsi e le lunghe code per accedere all’area (sul viale della Libertà, all’incrocio col viale Giostra), si è deciso di istituire un servizio di prenotazioni, attraverso due numeri di telefono dedicati a chi desidera partecipare allo screening su base volontaria e sottoporsi quindi al test rapido. A partire da domani, venerdì 8 gennaio, secondo quanto pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale dal sindaco di Messina Cateno De Luca, saranno effettuati fino a un massimo di 1.200 tamponi al giorno tra le 8.00 e le 20.00.

Per limitare il più possibile le ricadute sul traffico veicolare della città dello Stretto, si è deciso di utilizzare parte del serpentone della Rada San Francesco (resa disponibile da Caronte&Tourist) per ospitare i mezzi in attesa. L’area sarà gestita dagli operatori della Protezione Civile e dell’ASP, mentre i Vigili Urbani si occuperanno del traffico viario all’esterno, tra viale della Libertà e viale Giostra. Sarà quindi garantito un presidio fisso della Polizia Municipale con cambio turno sul posto.

Tamponi rapidi al drive-in dell’ex Gazometro di Messina: come prenotare

La campagna di screening sarà avviata domani, l’8 gennaio 2021 al drive-in dell’ex Gazometro di Messina. Per potersi sottoporre a tampone sarà necessario prenotare chiamando o il numero di telefono 0902866 o il numero verde 800300303.

Il COC (Centro Operativo Comunale) si occuperà di rispondere alle chiamate e registrare le prenotazioni che verranno trasmesse ogni sera alla Protezione Civile Regionale e all’ASP per verificare che i test vengano eseguiti solo ai soggetti che hanno prenotato. Al momento le prenotazioni non sono ancora attive, dalla Protezione Civile fanno sapere che si dovrebbe provvedere nelle prossime ore.

Il numero massimo di prenotazioni giornaliere sarà di 1.200 tamponi.

Le attività si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

