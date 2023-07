Svincolo Messina Centro, al via i lavori. De Luca (M5S): «Segnale positivo in mezzo a tanti disagi»

Al via i lavori per la messa in sicurezza dello svincolo di Messina Centro. A commentare positivamente la notizia è il deputato ARS del Movimento 5 Stelle (M5S) Antonio De Luca, che ricorda le condizioni in cui versa da tempo il tratto stradale, tra la pavimentazione dissestata, i guardrail divelti, i segni lasciati da lavori mai completanti e la carenza di illuminazione pubblica.

Il consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha dato il via ai lavori di messa in sicurezza dello svincolo di Messina Centro, tratta sempre tanto trafficata che collega la città dello Stretto con l’autostrada. Una nota positiva per tutti i lavoratori pendolari, ma non solo, che ogni giorno si spostano tra Messina e la sua provincia. Soddisfatto anche il deputato ARS del M5S, Antonio De Luca: «A distanza di qualche mese dalla mia richiesta al presidente del Cas Filippo Nasca, sono stati finalmente avviati i lavori per la messa in sicurezza dello svincolo di Messina Centro».

A motivare la sollecitazione del deputato regionale pentastellato, le condizioni della strada: «Asfalto rovinato, guardrail divelti, divenuti vere e proprie trappole mortali, segnali di lavori in corso abbandonati da anni al logorio della ruggine e illuminazione totalmente assente con pali cadenti appoggiati agli alberi. Questa – sottolinea Antonio De Luca – era la situazione in cui versava da tanti anni lo svincolo di Messina Centro che avevo segnalato durante una seduta di commissione all’ARS al presidente del Consorzio Autostrade, sollecitando un intervento urgente».

«In mezzo ai tanti disagi che gli automobilisti subiscono quotidianamente sulle nostre autostrade – conclude – finalmente arriva un piccolo segnale positivo».

