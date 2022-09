Svincolo Boccetta, chiuso l’ingresso autostradale: i provvedimenti

Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 settembre 2022, sarà chiuso in ingresso lo svincolo Boccetta di Messina per eseguire dei lavori di messa in sicurezza. Gli interventi sono necessari per ripristinare le barriere laterali divelte lo scorso 17 giugno; giorno in cui l’autista di un mezzo pesante, mentre percorreva la rampa in salita, perse autonomamente il controllo sfondando prima le recensioni della carreggiata e finendo poi nel cortile sottostante del liceo scientifico “Archimede”. La rampa di entrata autostradale dello svincolo di Boccetta sarà quindi interdetta al traffico per cinque ore, tra le 23:00 e le 04:00; durante i lavori verranno posizionate 25 barriere stradali “new jersey” in cemento armato. Lo svincolo in uscita rimarrà invece regolarmente aperto.

(In foto, l’incidente del 17 giugno 2022)

