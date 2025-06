Svincoli Boccetta e Messina Centro chiusi per lavori: date e orari da ricordare tra luglio e agosto

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane informa che, in base all’ordinanza n. 79 del 24 giugno scorso, da mercoledì 2 luglio a venerdì 18 luglio, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22:00 e le 06:00 ci saranno dei tratti dei autostrada chiusa a Messina. In particolare, sarà chiuso al traffico il tratto autostradale della Tangenziale di Messina (Autostrada A20 Messina–Palermo) compreso tra lo svincolo di Messina Centro (km 7+015) e lo svincolo di Boccetta (km 8+970) in direzione Palermo.

Durante tale periodo, i veicoli diretti verso Palermo dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Messina Centro, con successivo rientro allo svincolo di Boccetta.

Autostrada chiusa Messina in direzione Catania

Successivamente, da lunedì 21 luglio a venerdì 8 agosto, sempre nella fascia oraria tra le 22:00 e le 06:00, sarà interdetto al traffico lo stesso tratto autostradale ma in direzione Catania, ovvero da Boccetta (km 8+970) verso Messina Centro (km 7+015).

Anche in questo caso sarà istituita uscita obbligatoria allo svincolo di Boccetta, con rientro allo svincolo di Messina Centro per i veicoli diretti a Catania.

Tali provvedimenti, adottati tenendo conto delle esigenze del traffico, si rendono necessari per consentire lo svolgimento dei lavori previsti nell’ambito dell’Accordo Quadro triennale per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal CAS, in particolare per il Lotto 2, che riguarda l’autostrada A20 Messina–Palermo dal km 0+000 al km 58+000, in entrambe le direzioni.

(3)