SuperBonus 110%: a Messina l’evento che spiega come funziona

Come funziona il SuperBonus 110%? Come faccio a usufruirne? Sono queste le domande cui intende rispondere la senatrice Grazia D’Angelo (Movimento 5 Stelle) con l’incontro organizzato a Messina per il 26 settembre 2020. Il Decreto Rilancio ha infatti stabilito che chi vuole ristrutturare casa adeguando l’immobile agli standard antisismici o effettuando interventi di efficientamento energetico potrà beneficiare di un bonus del 110%.

L’evento “SuperBonus 110% – Istruzioni per l’uso” si svolgerà a Messina, presso l’Auditorium Monsignor Fasola sabato 26 settembre 2020 alle ore 10.00, nel rispetto delle misure anticovid. Si potrà accedere solo indossando la mascherina e all’interno della struttura sarà garantito il distanziamento sociale. I posti disponibili sono in totale 150.

Ma andando al succo dell’incontro, a spiegare di cosa si parlerà è la senatrice del M5S Grazia D’Angelo: «Ho voluto realizzare un momento di incontro e di confronto per far conoscere agli addetti ai lavori ed ai cittadini un provvedimento che può definirsi il fiore all’occhiello del Decreto Rilancio. Il Superbonus 110% può rappresentare il primo vero passo per inaugurare il Green New Deal nel nostro Paese, rilanciando il settore dell’edilizia».

«Adesso – ha proseguito – abbiamo un’opportunità unica di investire sui nostri immobili per migliorarli dal punto di vista energetico e adeguarli agli standard antisismici e queste migliorie daranno la possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali fino al 110% in 5 anni. Un evento al quale partecipare per avere dai relatori e dai tecnici presenti le informazioni ed i chiarimenti utili sulle procedure da seguire per poter ottenere questi benefici. Sarà anche dedicato un approfondimento che riguarderà i condomini».

All’evento “SuperBonus 110% – Istruzioni per l’uso” prenderanno parte il senatore Cristiano Anastasi (M5S), membro della Commissione Commercio, Industria e Turismo, Pino Falzea, Presidente dell’ordine degli architetti di Messina, Francesco Triolo, Presidente dell’ordine degli Ingegneri di Messina, Carmelo Ardito, Presidente del Collegio dei Geometri di Messina, un delegato dell’Agenzia delle Entrate e il libero professionista ing. Sergio Bruno.

