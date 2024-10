“Sulle strade dello Squalo”: il 15 ottobre la pedalata per i crocieristi guidati da Vincenzo Nibali

Presentata questa mattina al Comune di Messina la pedalata cicloturistica “Sulle strade dello Squalo”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Messina e organizzata dall’associazione ASD Bici e Bike, in collaborazione con la compagnia di navigazione MSC Crociere.

La pedalata ciclistica non agonistica si rivolge ai croceristi cicloamatori che si trovano a bordo della MSC World Europa. Questi ultimi potranno godersi un’esperienza speciale durante lo sbarco a Messina del 15 ottobre prossimo. I crocieristi avranno l’opportunità di passeggiare in bici lungo il percorso cittadino che porta ai Colli San Rizzo, guidati dallo squalo dello Stretto, il campione messinese Vincenzo Nibali. Si uniranno a loro i ciclisti locali dell’ASD e del Team Nibali.

Nibali giungerà a Messina proprio a bordo della MSC World Europa, insieme a lui i compagni di tante imprese ciclistiche Maurizio Fondriest, Domenico Pozzovivo e Raffaello Ferrara.

Vincenzo Nibali a Messina: molto più di una pedalata

L’assessore Massimo Finocchiaro ha dichiarato: «siamo entusiasti di contribuire allo svolgimento di questa pedalata per sottolineare l’importanza dello sport e promuovere stili di vita sani e forme di mobilità sostenibile. La pedalata, allo stesso tempo, rappresenta un’occasione per valorizzare le potenzialità e le risorse turistiche di Messina. Grazie ad iniziative come questa, i crocieristi amanti della bicicletta potranno compiere un’escursione in bici che permetterà loro di apprezzare le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, oltre alla possibilità di fare una sosta per un momento dedicato alla degustazione di prodotti tipici locali».

Un’esperienza che va dal mare al bosco

Il presidente dell’ASD Silvano Martella ha evidenziato: «la pedalata “Sulle strade dello Squalo” è anche pubblicità dello sport ciclistico e del territorio. Siamo in una zona bellissima che si presta molto a questo sport. Costeggeremo spiagge, mare e litornaee bellissime passando per Torre Faro, Villafranca e i Colli; si passerà dal mare al bosco. Speriamo sia l’inizio di una serie di attività per sviluppare il turismo e non solo».

Per la MSC Crociere, in merito all’iniziativa, il vicepresidente Leonardo Massa ha riferito: «con la Crociera del Ciclismo, MSC si conferma un’incredibile formula di vacanza estremamente versatile. Insieme a Viaggi e Cultura Moving Events e con il supporto delle autorità locali, i partecipanti avranno l’opportunità di fare tour in bici guidati da ciclisti professionisti e, in particolare, dal grande Vincenzo Nibali. A Messina faranno un giro eccezionale verso i monti Peloritani e il santuario della Madonna di Dinnammare a 1.100 metri d’altezza, da cui si può ammirare un panorama mozzafiato, per poi dirigersi a Salice e Torre Faro. Sono convinto che quest’esperienza resterà nel cuore di tutti i partecipanti grazie a momenti e attività indimenticabili».

Il programma dell’iniziativa “Sulle strade dello Squalo”

Il programma della pedalata con Vincenzo Nibali a Messina prevede:

raduno a piazza Unione Europea, martedì 15 ottobre a partire dalle ore 8.30,

la carovana si snoderà lungo la carreggiata lato mare di via Garibaldi, presso largo Minutoli, per proseguire lungo via Garibaldi, viale Boccetta, via Vittorio Emanuele II, viale della Libertà, via Consolare Pompea, S.S.113 dir., S.P. 51 di Salice sino a Portella di Castanea, la S.P. 50 bis di Dinnamare e sosta in località denominata “quattro strade”;

a seguire, dopo la sosta, un gruppo di ciclisti tornerà in centro città proseguendo lungo la S.S. 113 in direzione Messina, via Palermo, S.P. 42 della Casazza, piazza D’Armi, via Reverendo Padre Nino Trovato, via Pietro Castelli, via T. Cannizzaro, via Garibaldi fino a giungere a largo Minutoli;

un altro gruppo proseguirà sulla S.P. 50 bis fino ad arrivare a “Dinnamare” e, successivamente fare ritorno sempre a largo Minutoli impegnando lo stesso percorso del primo gruppo.

Per consentire l’allestimento di un’area per l’attesa dei ciclisti prima della partenza della pedalata, con ordinanza del servizio Mobilità urbana è stato disposto per martedì 15 ottobre dalle 7.30 alle 14, il divieto di sosta nello spazio riservato ai veicoli turistici, quello sito sul lato mare di via Garibaldi (antistante largo Minutoli) in adiacenza al palazzo INAIL.

