Stromboli in eruzione: la colata lavica ha raggiunto il mare – VIDEO

Una nube densa di fumo e una colata lavica che ha raggiunto il mare. Lo Stromboli è in eruzione. Come conferma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: «dopo un breve aumento dell’attività esplosiva all’area craterica nord dello Stromboli, si è formato un flusso piroclastico, accompagnato da un trabocco lavico, sulla Sciara del Fuoco. In breve tempo la colata di lava ha raggiunto il mare alla base della Sciara».

L’attività dello Stromboli è iniziata alle ore 9:22 di questa seconda domenica di ottobre, destando non poca preoccupazione tra gli abitanti dell’isola delle Eolie.

Foto e Video di Angela Maiorca

(19)