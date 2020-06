Stretto in Carena: dopo il coronavirus i ragazzi di SIC ripartono con un messaggio importante

I nostri appuntamenti proseguono con fantastiche sorprese. La scorsa puntata avete scoperto dov’è finita la nostra moto in questi mesi di quarantena. Ma la novità che ha suscitato in voi grandissimo entusiasmo è stata la nostra serie “Stretto in Cameretta”, che trovate sulla pagina Facebook.

Oggi scoprirete l’epilogo di queste puntate. Chi sono stati i famosissimi ospiti che ne hanno fatto parte?

Chiacchiere con professionisti del mondo motori

Non chiamiamole formali interviste, ma chiacchiere tra amici. Non è cosa da tutti i giorni conoscere professionisti di fama mondiale nella loro stessa atmosfera domestica. Questo è uno tra i motivi che ha acceso nei fan un enorme interesse per le puntate di “Stretto in Cameretta”.

Provenienti dall’azienda Ducati: Alberto Giribuola, Pierluigi Zampieri, Giovanni Tealdi, Giovanni Crupi; dalla Pirelli, come Mario Isola.

Sono solo alcuni dei nomi dei noti ospiti. Volete sapere cosa ci hanno raccontato? Dal loro primo colloquio di lavoro, al primo successo all’entrata dell’azienda, passando dai racconti dei più avvincenti episodi sulle piste di gara mondiale.

E ancora di più. Insicurezze, dubbi sulle scelte del loro percorso lavorativo, i primi insuccessi. Visto? Anche eroi come loro ci hanno confidato con enorme umiltà di avere un lato umano.

Le emozioni che ci hanno lasciato non sono ancora finite. Aspettatevi il meglio di queste puntate.

Un messaggio importante.. e una notizia da non perdere

Qual è stato il loro pensiero sul nostro progetto? Bisognerebbe guardare le dirette salvate nel nostro profilo Facebook per percepire al meglio l’empatia che è nata con molti di loro.

Ci hanno insegnato che raggiungere quei livelli non è un’impresa così impossibile: basta lottare per realizzare i propri sogni. Sono tutti messaggi rivolti non solo a noi ragazzi del team, ma a chiunque!

Volete partecipare alle dirette? Basta porre una qualsiasi domanda che stuzzica una vostra curiosità, e vi sarà data al più presto una risposta.

Ma passiamo alle novità. Ottobre 2020: rimarrà la data della gara MotoStudent? Il Covid-19 ha avuto il potere di cambiare “le carte in gioco”. Ebbene sì: la grande gara si disputerà nel 2021! Ma di quale mese? Continuate a seguirci per non perdervi altri aggiornamenti!

Alberto Giribuola (Crew chief team Ducati Dovizioso), Pierluigi Zampieri (R&D Vehicle Director presso Ducati Motor Holding), Dino Marcozzi (Motus E General Secretary),

Mario Isola (Pirelli Head of F1 & Car Racing), Giovanni Tealdi (Data Analyst Ducati Corse),

Giovanni Crupi (Ingegnere di pista presso Ducati Motor Holding), Andrea Pongiluppi (Moto GP Electronic Manager presso Ducati Motor Holding).

Siamo pronti per la gara di ottobre 2020?

Giulia Brancato

(11)