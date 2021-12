“Stretto DiVINO Christmas Edition”: degustazione di vini al Monte di Pietà di Messina

“Stretto DiVINO” torna con un evento speciale per Natale: “StrettoDiVINOChristmasEdition”. L’iniziativa di degustazione voluta da Confesercenti Messina, in sinergia con la Pro Loco Messenion Messina, si ripresenta al Monte di Pietà, forte del successo estivo di “Stretto DiVINO… in cantina” dello scorso giugno.

Da venerdì 17 dicembre, a partire dalle ore 17:00 e fino alle 23:00, quattordici cantine illustreranno le tre annate doc messinesi Faro, Malvasia e Mamertino. I presenti potranno assaggiare i vini proposti e partecipare alla degustazione di formaggi e specialità locali offerti dall’Azienda agricola Isgrò e Assopanificatori e Pasticceri.

Questa la lista delle cantine coinvolte:

Tenuta Gatto;

Tenuta Rasocolmo;

Tenuta Enza La Fauci;

Gaglio Vignaioli dal 1910;

Cambria vini, Cantine Bonfiglio;

Azienda agricola Lepardo;

Azienda Agricola Due Pini;

Azienda Agricola Vasari;

Azienda agraria Cuppari;

Principi di Mola;

Consorzio Malvasia delle Lipari;

Cantina Bongiovanni;

Cantine Colosi.

“Stretto DiVINO Christmas Edition” a Messina: il programma delle masterclass

In programma anche le masterclass, che saranno tre per ogni giornata, curate dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino (Onav) e dalla Scuola europea Sommelier di Messina. “Stretto DiVINO” andrà avanti per tutto il weekend, quindi anche sabato 18 e domenica 19 dicembre, dalle ore 17:00 alle 23:00.

Ecco l’elenco e gli orari delle masterclass:

Venerdì 17 dicembre

Ore 18:30, loggione: degustazione guidata a cura di Onav “Le doc Faro versante sud”;

Ore 19:45, loggione: degustazione. guidata a cura della Scuola europea Sommelier di Messina “La doc Mamertino”;

Ore 21:00, loggione: degustazione guidata a cura di Onav “Le doc Faro versante nord”.

Sabato 18 dicembre

Ore 18:30, loggione: degustazione guidata a cura di Onav “La doc Mamertino”;

Ore 19:45, loggione: degustazione guidata a cura di Onav “I formaggi dop messinesi e gli abbinamenti con i vini del territorio”;

Ore 21:00, loggione: degustazione guidata a cura della Scuola Europea Sommelier di Messina “La doc Malvasia”.

Domenica 19 dicembre

Ore 18:30, loggione: degustazione guidata a cura di Onav “I formaggi dop messinesi e gli abbinamenti con i vini del territorio”;

Ore 19:45, loggione: degustazione. guidata a cura della Scuola europea Sommelier di Messina “La doc Faro”;

Ore 21:00, loggione: degustazione guidata a cura della Scuola Europea Sommelier di Messina “La doc Malvasia”.

Per partecipare alle masterclass è necessaria la prenotazione contattando Onav su WhatsApp al numero 3661975975 o inviando un’email all’indirizzo messina@onav.it oppure la Scuola Europea di Sommelier di Messina al numero 3475027228 e all’indirizzo messina@eurosommelier.it

Accesso consentito solamente ai possessori di Green pass rafforzato.

