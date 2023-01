“Street Art Awards 2022”, due murales siciliani nominati tra i 100 più belli del mondo

Anche due opere realizzate in Sicilia tra i 100 murales nominati nella classifica “Street Art Awards” 2022 della piattaforma “Street Art City” che raccoglie e mappa centinaia di lavori realizzati in tutto il mondo. Ci sono ancora sei giorni di tempo per votare, la scadenza è infatti fissata per il 31 gennaio 2023. Vediamo quali sono i due murales nominati che si trovano in Sicilia (e gli altri italiani in gara).

Paesaggi futuristici, animali, piante, bambini e volti noti, in un viaggio che dagli Stati Uniti porta alla Russia, alla Tunisia, al Brasile, passando per l’Italia, la Spagna, e non solo: Street Art City raccoglie murales da tutto il mondo, li localizza e li condivide con gli utenti raccontando un po’ della loro storia. Ogni mese chi gestisce la piattaforma ne seleziona alcuni, pubblica le foto su Instagram e raccoglie le reazioni degli utenti per vedere quali sono i più apprezzati. Di questi, a fine anno, 100 entrano nella classifica e si apre la votazione.

Per il 2022 hanno superato la selezione 7 murales italiani, due dei quali realizzati in Sicilia: si tratta, nello specifico, di “Controcorrente” di Andrea Buglisi, che, diviso tra due palazzine di Cefalù, rappresenta un paesaggio marino abitato da pesci e figure umane, un uomo anziano e un giovane che si guardano, distanti, due figure che osservano; il secondo è invece “La ragazza del futuro” di Giulio Rosk, che si trova a Palermo, realizzato dall’artista nell’ambito di una collaborazione col cantante Cesare Cremonini.

Per quel che riguarda, invece, gli altri italiani in gara, si tratta di: “Love is stronger than death” vol. 4, di JDL, a Taranto; ‘Sa Festa” di Mauro Patta, a Uras, in Sardegna; “Psyche” di Vesod, a Lunetta-frassino; “Reflecting Again” di Vera Bugatti, ad Adria; l’opera realizzata da Claudio Chiaravalloti per il Luce Fest, a San Pietro, in Calabria.

È possibile vedere tutti i 100 murales nominati a questo link, scorrendo la gallery oppure selezionando il paese interessato. Si può votare fino al 31 gennaio 2023 scaricando l’app (gratuita) di Street Art City. All’interno dell’app è poi possibile visualizzare anche altri murales attraverso un mappa interattiva. Online c’è già la shortlist.

(119)