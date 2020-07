Strade, parcheggi, scuole, chiese e sicurezza: 126 cantieri del piano “Riparte Messina”

Sono 126 i progetti in cantiere per il Comune di Messina contenuti nel piano infrastrutturale “Riparte Messina” presentato ieri dal sindaco Cateno De Luca dopo il suo ritorno a Palazzo Zanca. Tra i progetti sono inclusi parcheggi, interventi per le scuole, la messa in sicurezza delle strade cittadine, ma anche la riqualificazione di Chiese, aree verdi, arredo urbani e così via.

Alcuni dei 126 cantieri sono già partiti (come per esempio quelli riguardanti la rimozione delle ceppaie dai marciapiedi), altri verranno avviati nei prossimi mesi. Il piano prevede la collaborazione tra Comune di Messina e Città Metropolitana per la messa in opera di lavori infrastrutturali del valore di quasi 500 milioni di euro in totale. I cantieri che verranno attivati sono 166. Vediamo quelli di competenza di Palazzo Zanca quale “soggetto attuatore”.

I 126 cantieri del Comune di Messina da attivare tra maggio 2020 e dicembre 2021

Di seguito, i 126 cantieri che dovrebbero essere attivati (o sono già stati attivati in alcuni casi) dal Comune di Messina da ora a dicembre 2021 per una spesa totale di 314.361.977,98 euro.

Interventi per il ripristino della completa funzionalità dei regolatori di flussi dell’impianto di illuminazione della galleria – 43.162,69 euro (bilancio);

Capacity (ristrutturazione immobili) – 2.200.000,00 euro (bando periferie);

Servizio di efficientamento e gestione pluriennale degli impianti di illuminazione pubblica mediante ammodernamento tecnologico e relamping – 6.200.000,00 euro (PON metro);

Interventi finalizzati a ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto di illuminazione nella galleria e nelle rampe di accesso – 62.599,76 euro (Bilancio);

Interventi di manutenzione degli apparati di motorizzazione elettrica dei ventilatori e dei gruppo di pompaggio dell'impianto antincedio – 55.628,10 euro (Bilancio);

Via Don Blasco – 16.486.970,66 euro (fondi nazionali);

– 16.486.970,66 euro (fondi nazionali); Intervento per il ripristino della completa funzionalità dei gruppi statici di continuità (ups) – 33.025,40 euro (Bilancio);

Mesm@r t – 5.385.275,57 euro (PON metro);

t – 5.385.275,57 euro (PON metro); Rimozione ceppaie e ripristino marciapiedi – 300.000,00 euro (Bilancio);

Lavori di bonifica del litorale di Maregrosso, tramite la raccolta e lo smaltimento di rifiuti – 45.000,00 euro (Fondi regionali);

Lavori di manutenzione delle fontane del centro storico – 150.000,00 euro (Bilancio)

– 150.000,00 euro (Bilancio) Interventi per il ripristino della completa funzionalità dei corpi illuminati della galleria – 22.022,78 euro (Bilancio);

Sistemazione impianto rugby sperone – 930.923,40 euro (Fondo CONI);

Interventi per il ripristino dell’impianto di rilevazione incendi in galleria – 18.079,18 euro (Bilancio);

Lavori realizzazione muro x frana strada S. Michele-Castanea – 390.000,00 (Bilancio);

– 390.000,00 (Bilancio); Lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua nei piani cantinati dell’is. 339 di via cavalieri della stella (mutui) – 434.450,00 euro (Bilancio);

Lavori di riparazione e riqualificazione funzionale di n.50 pensiline di attesa esistenti, per la sistemazione e la funzionalità delle fermate autobus – 48.787,80 euro (Bilancio);

e riqualificazione funzionale di n di attesa esistenti, per la sistemazione e la funzionalità delle fermate autobus – 48.787,80 euro (Bilancio); Lavori per la realizzazione di nuovi impianti semaforici in quattro intersezioni della rete stradale comunale – 110.394,78 euro (Bilancio);

Lavori di recupero e rinnovamento dell’immobile di proprietà delle figlie del divino zelo – 530.000,00 euro (Fondi regionali);

Lavori di messa in sicurezza del piede della discarica di Portella Arena – 1.380.000,00 euro (Patto Comune di Messina);

– 1.380.000,00 euro (Patto Comune di Messina); Affidamento intervento di rimessa in servizio e manutenzione dei gruppo elettronici a servizio della galleria – 9.526,98 euro (Bilancio);

Interventi per la messa in servizio e la manutenzione dei sistemi di supervisione e controllo delle cabine di trasformazione e media tensione a servizio della galleria – 58.765,27 euro (Bilancio);

Interventi riparazione e riattivazione dei pannelli a messaggio variabile pmv – 14.166,95 euro (bilancio);

Accordo quadro per la realizzazione di interventi sulle sedi stradali e relative pertinenze al fine di favorire la rivitalizzazione urbana nel territorio dei villaggi di Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano (fondi regione x villaggi zona sud alluvionati) – 100.000,00 euro (fondi regionali);

(fondi regione x villaggi zona sud alluvionati) – 100.000,00 euro (fondi regionali); Ristrutturazione e adeguamento scuola Gallo-Mazzini – 1.420.800,00 euro (Patto Comune di Messina);

Lavori di trasformazione e recupero dell’immobile di pertinenza della parrocchia Santa Maria incoronata da destinarsi a residenza per assistenza extracomunitari – 783.462,55 euro (Fondi Regionali);

Lavori di restauro conservativo e riutilizzo dei muri centenari: muro ii° nord (palmara) – 127.301,82 euro (Bilancio);

Accordo quadro per la rimozione di alcuni impianti pubblicitari collocati nel territorio del Comune di Messina – 80.000,00 euro (bilancio);

Accordo quadro per la collocazione di barriere guard-rail in alcune strade comunali al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare – 100.000,00 euro (bilancio);

in alcune al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare – 100.000,00 euro (bilancio); Piano integrato verifica sismica edifici scolastici ed interventi di messa in sicurezza – 6.108.419,00 euro (Patto Comune di Messina);

Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la sp 35 in località Pezzolo (fondi regione x villaggi zona sud alluvionati) – 69.385,28 euro (fondi regionali);

Lavori di recupero di un edificio da adibire a centro diurno per anziani sita nel centro storico di Messina, viale Cadorna is. 212 – 675.000,00 euro (fondi regionali);

Messa in sicurezza della via Vittorio Emanuele II, della via Garibaldi e del tratto della viale della Libertà compreso tra piazza Unità d’Italia ed il viale Giostra (fondi nazionali sicurezza stradale) 1.271.500,00 euro;

Accordo quadro per interventi di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica stradale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, zona centro-sud – 150.000,00 euro (bilancio);

Accordo quadro per interventi di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica stradale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, zona centro-nord – 150.000,00 euro (bilancio);

Lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade ricadenti nei seguenti quadrilateri (752.776,00 euro): viale boccetta – viale r. margherita – viale giostra –via garibaldi; viale boccetta – corso cavour –via s.agostino –via xxiv maggio; viale gazzi – via uberto bonino –via bonsignore – via acireale.

Lavori di manutenzione straordinaria dell'autorimessa della Caserma Di Maio e riqualificazione delle aree esterne – 564.216,77 euro (Bilancio);

e riqualificazione delle aree esterne – 564.216,77 euro (Bilancio); Lavori di messa in sicurezza della via Comunale per San Filippo Superiore, nel tratto compreso tra s. Giovannello e Piano Stella – 387.500,00 euro (bilancio);

accordo quadro per i "lavori per la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche nelle strade e relative pertinenze del Comune di Messina" – 50.000,00 euro (Bilancio):

Lavori di manutenzione straordinaria del Gran Camposanto – 160.000,00 euro (Bilancio);

– 160.000,00 euro (Bilancio); Lavori riqualificazioni strade comunali (mutui) – 741.776,00 euro (Bilancio);

Porto Tremestieri – 74.892.500,00 euro (po fesr 2014 – 2020);

– 74.892.500,00 euro (po fesr 2014 – 2020); Lavori regolamentazione della circolazione stradale di largo la rosa 127.685,00 euro (Bilancio);

Ristrutturazione dei locali del data center presso il Ced all'interno di Palazzo Zanca (pon metro) – 165.788,10 euro;

presso il Ced all’interno di Palazzo Zanca (pon metro) – 165.788,10 euro; Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la sp 34 in località Briga. fondi regione x villaggi zona sud alluvionati – 67.500,00 euro;

Lavori di manutenzione ordinaria dei prospetti della Chiesa Santa Maria delle Grazie e del campanile annesso – villaggio Rodia – 48.000,00 euro (fondi regionali );

Interventi per il ripristino del quadro di rifasamento automatico della cabina di trasformazione lato Giostra – 1.762,90 euro (Bilancio);

Accordo quadro per lavori di pronto intervento e di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica stradale finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nell'area centro-nord della città di Messina – 260.000,00 euro (Bilancio);

– 260.000,00 euro (Bilancio); Accordo quadro per lavori di pronto intervento e di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica stradale finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nell’area centro-sud della città di Messina – 200.200,00 euro (Bilancio);

Lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua nei piani cantinati dell’is. 339 di via Cavalieri della Stella – 434.450,00 euro (Bilancio)

Installazione elementi destinati alla protezione della flora e fauna marine – Capo Peloro – 225.280,00 euro (po fesr 2014 – 2020 m.a.s.t.e.r.);

Mercato Zaera (mutui) – 1.262.681,80 euro (Bilancio);

Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il torrente gallo ed il torrente annunziata incluso – 2.000.000,00 euro (Agenda Urbana);

Interventi di riduzione del rischio alluvioni mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti tombinati ricadenti nel territorio comunale – 1.600.000,00 euro (Agenda Urbana);

Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. filippo escluso ed il torrente Giampilieri – 2.000.000,00 euro (Agenda Urbana);

Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il torrente Annunziata escluso ed il torrente S. Filippo incluso – 2.000.000,00 euro (Agenda Urbana);

Lavori di restauro conservativo e riutilizzo dei muri centenari: muro perimetrale ingresso lato nord 300.000,00 euro (Bilancio);

Fontane – lavori di restauro dei percorsi d'acqua tra memoria e tradizioni interventi di restauro, riqualificazione e valorizzazione delle principali fontane nei centri originari dei villaggi della zona sud 450.000,00 euro (Patto Comune di Messina);

Lavori urgenti di sistemazione del manto di copertura del palazzetto dello sport "Palarescifina" in località San Filippo – 80.188,50 euro (Bilancio);

in località San Filippo – 80.188,50 euro (Bilancio); Lavori di ristrutturazione sede Messina Social City 257.752,11 euro (Bilancio);

257.752,11 euro (Bilancio); Interventi messa in servizio sistemi di supervisione e controllo della galleria 21.454,24 euro (Bilancio);

Interventi di manutenzione degli impianti sos e rilevazione gas e velocità dell’aria 50.254,85 euro (Bilancio);

Interventi climatizzazione interna delle cabine di trasformazione elettrica Giostra e Annunziata – 37.789,15 euro (Bilancio);

Risoluzione della problematica relativa alla delimitazione delle aree di stazionamento del pubblico e dei lavoratori con rischio di caduta dall’alto (ringhiere) – 260.000,00 euro (Bilancio);

Lavori di restauro Fontana Falconieri – 45.000,00 euro (Bilancio);

Lavori di adeguamento sismico della scuola Pajno – 886.200,00 euro (Fondi regionali);

Lavori di recupero, risanamento conservativo della casa canonica e del Santuario s. Maria di Montalto (Parrocchia S. Maria di Montalto) – 773.000,00 euro (fondi regionali);

Pedonalizzazione e razionalizzazione della viabilità nell'area di piazza Cairoli e arterie limitrofe 617.125,43 euro (fondi regionali);

Riqualificazione ambientale Pineta di Camaro – 1.050.000,00 euro (Patto Comune di Messina);

Messa in sicurezza villa Mazzini (mutui) 400.000,00 euro (Bilancio);

(mutui) 400.000,00 euro (Bilancio); Media S. Lucia – lavori di manutenzione straordinaria per il recupero delle aree vandalizzate della scuola media S. Lucia Sopra Contesse finalizzati al contrasto alla dispersione scolastica. decreto miur n°471/2019 – 520.000,00 euro;

Lavori di ampliamento della salita contino nel tratto compreso tra la via Brenta e l'ingresso area ex Hanseniani – 340.000,00 euro (bilancio);

nel tratto compreso tra la via Brenta e l’ingresso area ex Hanseniani – 340.000,00 euro (bilancio); Micronido complesso edilizio ex Matteotti istituto comprensivo Boer Verona Trento – Micronido istituto comprensivo Marina Santa Margherita – 500.000,00 euro (Riparto fondi fsc 14/20);

Parcheggio a raso Santa Margherita – 1.085.082,64 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso Bordonaro – 869.100,00 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso San Cosimo – 738.500,00 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso via Catania – 1.142.000,00 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso Europa est – 1.166.395,49 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso Europa centro – 1.060.232,42 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso Europa ovest – 1.353.776,73 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso Campo delle Vettovaglie – 1.225.877,21 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso Giostra S. Orsola – 1.341.000,00 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso San Licandro – 885.165,09 euro (fondi regionali);

– 885.165,09 euro (fondi regionali); Parcheggio a raso viale Stagno D’Alcontres 1.200.268,07 euro (fondi regionali);

1.200.268,07 euro (fondi regionali); Parcheggio a raso Gazzi Socrate – 593.000,00 euro (fondi regionali);

Parcheggio a raso ex Gasometro – 1.226.426,02 € (fondi regionali);

– 1.226.426,02 € (fondi regionali); Sostituzione vecchie scale scorrevoli a parete a servizio dei cellari comunali con scale a guida fissa in alluminio e ferro zincato – 180.000,00 euro (Bilancio);

Piano straordinario riqualificazione e messa in sicurezza stradale_ lotto i 5.000.000,00 euro (avanzo di amministrazione);

Rifunzionalizzazione ex centro civico polifunzionale S. Lucia s.c. servizi protezione civile – 583.572,38 euro (agenda urbana);

“lavori di ristrutturazione dei prospetti e rifacimento impermeabilizzazione del lastrico solare della scuola N. Ferraù, Messina”. stralcio funzionale: rimodulazione del progetto esecutivo originario con l’inserimento del miglioramento sismico corpo est – 910.000,00 euro (fondi regionali);

Completamento palestra Mili e due campi da tennis – 1.018.000,00 euro (Patto Comune di Messina);

– 1.018.000,00 euro (Patto Comune di Messina); Individuazione di immobili e recupero funzionale da destinare ad attività di animazione territoriale ed inclusione sociale – 800.000,00 euro (poc metro);

Efficientamento energetico immobili pubblici – 6.300.000,00 euro (agenda urbana);

Giampilieri superiore - lavori di adeguamento alle norme vigenti e sistemazione aree esterne delle scuole elementari delle ex dir. did. S. Margherita, Tommaseo, N. Green, Tremestieri, villa Lina completamento scuola giampilieri superiore – 800.000,00 euro (po fesr 2014 – 2020 g);

Adeguamento sismico scuola Castronovo (demolizione e ricostruzione) – 1.628.550,00 euro (po fesr 2014 – 2020);

(demolizione e ricostruzione) – 1.628.550,00 euro (po fesr 2014 – 202 ); Piscina Campagna – 650.942,57 euro (Fondo CONI);

Recupero asilo nido localita Sperone Serri – 800.000,00 euro (riparto fondi fsc 14/20);

– 800.000,00 euro (riparto fondi fsc 14/20); Adeguamento spazi di quartiere – 400.000,00 euro (Patto Comune di Messina);

Rigenerazione urbana ambito di risanamento – 1.526.502,84 euro (poc metro quota aggiuntiva);

Laguna di Capo Peloro opere convogliamento acque meteoriche con pozzi drenanti – 3.832.000,00 euro (po fesr 2014 – 2020);

Laguna di Capo Peloro opere convogliamento acque meteoriche con pozzi drenanti – 3.832.000,00 euro (po fesr 2014 – 2020);

Parcheggio a raso Palmara – 1.081.000,00 euro (Fondi regionali);

Lavori di manutenzione straordinaria efficientamento Casa Serena – 3.000.000,00 euro (agenda urbana);

Investimenti per strutture per l'infanzia – 1.900.000,00 euro (agenda urbana);

Interventi di estensione in lunghezza di piste ciclabili – 900.000,00 euro (agenda urbana);

Progetto di ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche Acquario Comunale – 1.000.000,00 euro (patto Comune di Messina);

Pista ciclopedonale Capo Peloro – I lotto 1.700.000,00 euro (pon metro);

Lavori di restauro rifunzionalizzazione e valorizzazione turistica Forte Gonzaga – 4.650.000,00 euro (patto Comune di Messina);

Mobilità dolce Ganzirri-Torre Faro – 6.265.000,00 euro (pon metro);

6.265.000,00 euro (pon metro); Riqualificazione energetica p.i. Spartà – 834.500,00 euro (po fesr 2014 – 2020);

“Programmi integrati edilizia residenziale e socialeass.to infrastrutture e mobilità reg. sicilia gurs n° 36/2019” 1.400,00 euro;

Fondi regionali programmi integrati edilizia residenziale e socialeass.to infrastrutture e mobilità reg. sicilia gurs n° 36/2019 8.999.900,00 euro;

Asilo nido ex Scuola Capitan Traina – 1.200.000,00 euro (Riparto Fondi fsc 14/20);

Efficientamento energetico Palazzo Zanca – 4.550.000,00 euro (Pon Metro);

Efficientamento energetico Palacultura – 1.389.630,00 euro (Pon Metro);

Impianto trattamento frazione umida Larderia di supporto Impianto di Mili – 22.144.484,00 euro (Patto Comune di Messina);

Parcheggio a raso Giostra Tremonti – 825.000,00 euro (fondi regionali);

Ampliamento cimitero S. Paolo Briga – gara di finanza di progetto – art. 183 (commi 1/14) del d.lgs. n. 50/2016 – 7.145.160,00 euro;

– gara di finanza di progetto – art. 183 (commi 1/14) del d.lgs. n. 50/2016 – 7.145.160,00 euro; Intervento potenziamento patrimonio erp – 5.000.000,00 euro (agenda urbana);

Piano straordinario riqualificazione e messa in sicurezza stradale lotto II 5.000.000,00 euro (avanzo di amministrazione);

lotto II 5.000.000,00 euro (avanzo di amministrazione); Scuola elementare Tremestieri Comune di Messina – 6.100.000,00 euro (patto Comune di Messina);

Ihub dello Stretto – polo direzionale per l'innovazione – 18.000.000,00 euro (poc metro);

– polo direzionale per l’innovazione – 18.000.000,00 euro (poc metro); Riqualificazione delle infrastutture mercatali – 12.500.000,00 euro (patto Comune di Messina);

Asilo nido ex scuola via Brasile _ San Licandro – 1.000.000,00 euro (riparto fondi fsc 14/20);

– 1.000.000,00 euro (riparto fondi fsc 14/20); Piano straordinario riqualificazione e messa in sicurezza stradale lotto III 10.000.000,00 euro (Avanzo di amministrazione);

Ampliamento strade di acceso villaggio Ortoliuzzo (mutui) – 583.983,70 euro (Bilancio).

