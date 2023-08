Nella storia di Messina: lo Sbarco di Don Giovanni d’Austria raccontato in 20 FOTO

Pomeriggio indietro nel tempo per Messina che ieri, sabato 5 agosto 2023, ha fatto una passeggiata nella storia in occasione della rievocazione storica dello “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina”. Vi raccontiamo com’è andata in 20 foto.

Lo “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina”, rievocazione storica organizzata dall’associazione Aurora, arrivata ormai alla sua 15esima edizione, ricorda l’arrivo a bordo della nave Real del figlio di Carlo V nella città dello Stretto, dove ha radunato la flotta con cui ha poi sconfitto l’Impero Ottomano nella Battaglia di Lepanto del 1571.

Ogni anno, appunto da circa 15 anni, Messina ricorda questo evento storico con un partecipato corteo e una rappresentazione scenica ai piedi di Palazzo Zanca. Nei giorni che hanno preceduto la rievocazione dello sbarco, ad animare la città dello Stretto sono stati eventi e convegni a tema storico e gastronomico, anche a bordo della nave scuola Palinuro, che interpreta La Real. Nel corso della manifestazione, inoltre, si è svolta l’ormai tradizionale regata, con partenza da Grotte e arrivo al porticciolo del Marina del Nettuno, ai piedi della Batteria Masotto, dove si è tenuta anche la tradizionale cerimonia dello “Sposalizio del mare”. Da lì, i due cortei, il primo partito dal Municipio e il secondo arrivato via mare, si sono ricongiunti per attraversare la via Garibaldi e accogliere Don Giovanni d’Austria a Largo Minutoli.

Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina: le foto del 5 agosto 2023

