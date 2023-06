StartReading, il 20 giugno l’incontro di lettura di Startup Messina: tutte le info

L’associazione Startup Messina torna con l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva del format StartReading: incontro dedicato alla lettura (a tema impresa, marketing, design e tecnologia) in cui si discute su un argomento partendo da un libro e avvalendosi del supporto di un esperto sul tema. L’evento si svolgerà oggi, martedì 20 giugno, alle ore 20.00, presso la libreria Mondadori (Ciofalo) di Via Consolato del Mare, 35.

Il libro protagonista di questo incontro è “Green branding. Strumenti, consigli e strategie per una comunicazione ecosostenibile” di Luca Garosi. Un testo che parla dell’importante ma difficile percorso che porta da un’economia volta al consumismo a un’economia circolare attenta all’ambiente. Un cambiamento che passa anche attraverso azioni di branding e campagne informative rivolte ai consumatori, per sensibilizzarli ai temi della sostenibilità.

Una filosofia green che, per fortuna, è sempre più presente nelle aziende, dalla fase produttiva alla fase comunicativa. Il tutto sarà raccontato attraverso il punto di vista e l’esperienza di una speaker d’eccezione: Lucy Fenech, imprenditrice e designer. Lucy gestisce ORAdesign, azienda fondata nel 2012, che in un’ottica di economia circolare trasforma scarti aziendali in gadget ed oggetti di design. Cura, inoltre, l’accoglienza di Casa Lupita, la prima shared house di Favara.

L’evento è gratuito e rivolto:

sia a chi ha letto il libro protagonista dell’incontro ma anche a chi non lo ha letto ma vuole approfondire il tema della sostenibilità ambientale;

a chi vuole conoscere il gruppo di Startup Messina ed eventualmente entrare a farne parte.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook dedicata all'evento.

