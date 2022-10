StartCup Sicilia, la messinese INNOVAHELIX vince l’edizione 2022

Dopo la vittoria alla StartCup UniMe, “INNOVAHELIX” approda a Palermo e si aggiudica l’edizione 2022 di StartCup Sicilia contro altri 8 progetti d’impresa siciliani. La startup messinese si prepara quindi per la fase finale del Premio Nazionale per l’innovazione, che si terrà in Abruzzo a inizio dicembre. Ma qual è stata l’idea vincente?

Nei giorni scorsi si è svolta a Palermo l’edizione 2022 di StartCup Sicilia, competizione che mette a confronto le idee delle startup siciliane. A conquistare il primo posto, quest’anno, è stata l’idea tutta messinese “INNOVAHELIX”, mirata alla creazione di prodotti farmaceutici a base di bava di lumaca e altri composti di origine naturale.

A spiegare meglio di cosa si tratti è l’Università di Messina in una nota: «“INNOVAHELIX” – scrive UniMe – è un progetto che si rivolge al mercato della nutraceutica e della farmacologia e mira alla creazione di molecole complesse a base di bava di lumaca e altri composti di origine naturale per lo sviluppo di prodotti nutraceutici e farmaceutici per la cura degli stati infiammatori. L’innovazione proposta da “INNOVAHELIX” nasce dall’analisi delle caratteristiche intrinseche della bava di lumaca Helix Aspersa Muller che risulta avere una composizione naturale di sostanze attive tra le più ricche in natura. Questo la rende un ingrediente di base unico e non sintetizzabile in laboratorio, avendo allo stesso tempo proprietà antinfiammatoria, antimicrobica, immunostimolante, idratante, cicatrizzante, lenitiva e rigenerante».

Alla fase finale, che si svolgerà l’1 e il 2 dicembre a L’Aquila, parteciperà anche un’altra idea messinese, nata all’interno dell’Università di Messina. Si tratta di “SEA IN HEALTH AND LIFE”, progetto orientato verso l’identificazione, lo sviluppo, ed il brevetto di prodotti naturali, derivati da organismi marini, utilizzabili per contrastare le patologie sia umane che animali.

La presentazione degli elevator pitch (idea di business) delle finaliste è stata curata dai responsabili delle StartCup locali, prof.ssa Sabrina Conoci (UniMe), prof. Rosario Faraci (Università di Catania) e prof. Marcantonio Ruisi (Università di Palermo). Il team vincitore di Start Cup Sicilia e gli altri finalisti sono stati proclamati dal dott. Roberto Cassata, Responsabile Sviluppo del Territorio Sicilia di UniCredit Italia.

