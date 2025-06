Sta per arrivare ad Oliveri “La Bollita del Tonno”: appuntamento con la tradizione

Ad Oliveri torna un rito che affonda le sue radici nella memoria collettiva della comunità: “La Bollita del Tonno”. L’evento è in programma il 28 e il 29 giugno, lungo la Via del Mare, nei pressi della ex Tonnara.

Non saranno solo due giorni di festa ma di un percorso esperienziale tra storia, gastronomia, ambiente e cultura del mare. A coordinare il tutto è Eurofiere Srl. La Bollita del Tonno di Oliveri è promossa dall’Amministrazione Comunale di Oliveri, guidata dal sindaco Francesco Iarrera.

A patrocinare la manifestazione è l’Assessorato regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea. A sostenere l’evento sono i partners quali WWF Italia, UniME, Museo del Mare (MuMa), Slow Fish, Slow Food, GAC Patti, Gal Tirrenico e Cna Agroalimentare Sicilia con il responsabile regionale Tindaro Germanelli che presenzierà ad uno dei convegni.

Il programma dell’evento

Un tempo era il gesto spontaneo dei tonnaroti rientrati dalla pesca: bollire il tonno e condividerlo tra famiglie, operai, amici. Oggi diventa evento culturale, educativo e identitario, con un programma ricco e articolato su cinque aree tematiche:

Le Stazioni della Storia – Mostre fotografiche, racconti orali dei tonnaroti, allestimenti tematici sul palischermo, proiezioni video e visita guidata al capannone in vetro dove da anni giace il palischermo storico.

– Mostre fotografiche, racconti orali dei tonnaroti, allestimenti tematici sul palischermo, proiezioni video e visita guidata al capannone in vetro dove da anni giace il palischermo storico. Il Mare, il Pesce, l’Ambiente – Stand e laboratori a tema sostenibilità con WWF Italia, UniME, il Museo del Mare (MuMa), Slow Fish, Slow Food, biologi marini, nutrizionisti e attività per bambini e famiglie.

– Stand e laboratori a tema sostenibilità con WWF Italia, UniME, il Museo del Mare (MuMa), Slow Fish, Slow Food, biologi marini, nutrizionisti e attività per bambini e famiglie.

narrazione del rito popolare. Il procedimento gastronomico che richiede un tempo adeguato al rispetto delle norme igiencio – sanitarie inizierà ad apertura di ogni data intorno alle ore 18 e vedrà nella seconda giornata la prestigiosa partecipazione del Mastro Salatore Alfio Visalli, rinomato produttore di bottarga di tonno e tonno sott’olio, che si occuperà dello spettacolare taglio del pesce e della successiva preparazione del condimento per la distribuzione di questa specialità, insieme alla Pro Loco di Oliveri.

– Il cuore dell’evento: pentolone in ebollizione, degustazioni pubbliche e narrazione del rito popolare. Il procedimento gastronomico che richiede un tempo adeguato al rispetto delle norme igiencio – sanitarie inizierà ad apertura di ogni data intorno alle ore 18 e vedrà nella seconda giornata la prestigiosa partecipazione del rinomato produttore di bottarga di tonno e tonno sott’olio, che si occuperà dello spettacolare taglio del pesce e della successiva preparazione del condimento per la distribuzione di questa specialità, insieme alla Pro Loco di Oliveri. Convegni – professori universitari, storici e specialisti del settore si alterneranno per affrontare

temi attuali e della tradizione del mare.

– professori universitari, storici e specialisti del settore si alterneranno per affrontare temi attuali e della tradizione del mare. Show Cooking – Due appuntamenti da non perdere:

Sabato 28 giugno – ore 20: Chef Salvo Terruso (Il Pastaio Matto) – cucina pop e social da Palermo e Domenica 29 giugno – ore 20: Chef Nato Micale, Presidente APCI Sicilia e Executive Manager Midili Group.

La Bollita del Tonno ad Oliveri: molto più di un evento

Ad accompagnare i Cooking Show con delle ricette speciali e create appositamente per l’occasione sono i fondamentali produttori dell’Agroalimentare, come espressione del territorio:

l’azienda vitivinicola Gaglio Vignaioli dal 1910,

i caseifici (Azienda Buemi e Azienda Agricola “Il Maiorchino”),

le conserve (Azienda Pietra Zita), l’oleificio al prodotto da forno,

Dal Mare alla Tavola – Spazio a biodiversità, mestieri del mare, trasformazione del pescato e

artigianato marinaro, con esposizioni, dimostrazioni e vendita.

Durante le due giornate, si svolgeranno anche attività di pulizia dei fondali e delle spiagge, con il supporto di:

WWF SUB,

Slow Fish Sicilia,

il Co.Ge.Pa (Consorzio pescatori del Golfo di Patti),

il Centro di Ricerca Stazione Zoologica Anton Dohrn.

L’evento intende rilanciare il valore storico e culturale dell’antica Tonnara e della Mattanza, riflettendo sul futuro della piccola pesca artigianale e sulle borgate marinare siciliane, unendo memoria e futuro. Un appuntamento imperdibile dove il tonno non è solo cibo, ma simbolo di identità, condivisione e territorio.

