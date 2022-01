Sport, giochi e un centro anziani: al via la gara per la rimessa a nuovo di Villa Dante

Un campo da Padel, una pista da skate, un’area fitness e un campo da bocce, ma non solo: avviata la gara d’appalto per l’aggiudicazione della riqualificazione di Villa Dante, polmone verde a un passo dal centro di Messina. L’importo per la realizzazione del progetto è di circa 800mila euro. Vediamo cosa prevede.

È stata aperta lo scorso 29 dicembre 2021 con scadenza l’1 febbraio 2022 la gara per la rimessa a nuovo di Villa Dante. L’importo a base di gara è di 813.027,44 euro, il criterio di aggiudicazione tra le ditte contendenti sarà quello del prezzo più basso. Così, prossimamente, il polmone verde cittadino potrà offrire nuovi servizi per grandi e piccini, nuove occasioni di incontro all’area aperta, per fare sport e giocare.

Riqualificazione di Villa Dante: cosa prevede il progetto

Il progetto per la riqualificazione di Villa Dante prevede:

Area ludica – l’attuale area giochi già presente sarà potenziata e verrà inserita una nuova pavimentazione antitrauma, così come una pavimentazione in gomma colata in corrispondenza dell’area pavimentata color arcobaleno. Si creerà un ambiente di gioco sicuro e fruibile nella massima libertà.

