Sport. A via a Messina la seconda tappa del campionato giovanile slalom di windsurf

È previsto per domani, venerdì 7 maggio, l’inizio della seconda tappa del Campionato giovanile nazionale slalom di windsurf 2021 in programma fino a domenica 9 a Messina. L’evento viene curato dalla SSD Windsurf Club Messina e ha il patrocinio del Comune. L’idea è nata nel 2015, con il progetto giovanile AICW, che cercava di avvicinare i giovani al mondo del windsurf.

Possono partecipare alla manifestazione nazionale soltanto gli atleti iscritti all’AICW (Associazione Italiana Classi Windsurf) e quindi dotati di autorizzazione del CONI. L’iniziativa, organizzata dall’AICW e della Federazione Windsurf di Federazione Italiana Vela, si terrà al Windsurf Club di Messina.

Il Windsurf Club Messina è nato negli anni Ottanta grazie alla passione per il mare di Giovanni Landi, “leggenda” messinese di questo sport, non soltanto per avere “messo sulla tavola” il 90% degli attuali appassionati, ma anche per avere contribuito a portare la Coppa del Mondo a Messina nel 1982.

Il club messinese ha tra i suoi obiettivi quello di far conoscere gli sport velici alla comunità cittadina e di sensibilizzare gli appassionati e non alla bellezza paesaggistica e alla salvaguardia dello Stretto per le sue caratteristiche uniche al mondo che, grazie alle correnti ed ai venti, lo rendono il luogo naturale per praticare questo tipo di attività. Per consentire lo svolgimento della gara venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 maggio, sarà vietata la sosta nell’area di parcheggio lato mare di via Consolare Pompea a Grotte, in adiacenza all’ingresso della SSD Windsurf Club Messina.

(Foto reperita sulla pagina Facebook di Windsurf Club Messina)

(7)