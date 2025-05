Sorteggiati gli scrutatori a Messina per il Referendum dell’8 e 9 giugno 2025

In occasione del Referendum 2025 dell’8 e 9 giugno prossimi, a Messina sono stati sorteggiati gli scrutatori. Nella sala Ovale “Antonino Caponnetto”, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Elettorale Comunale. Quest’ultima è stata presieduta dall’assessore Massimiliano Minutoli e composta dalle consigliere comunali Concetta Buonocuore, Nicoletta D’Angelo e Amalia Centofanti. Era presente anche la delegata del Segretario generale, l’architetta Antonella Cutroneo, dirigente del dipartimento Affari Generali. Cutroneo ha svolto il ruolo di segretaria della Commissione. Durante l’incontro, è stato effettuato il sorteggio per nominare i 787 scrutatori che saranno assegnati alle sezioni elettorali in vista del Referendum che si terrà l’8 e il 9 giugno 2025.

In ciascuna delle 253 sezioni elettorali saranno presenti 3 scrutatori, che diventano 4 nei seggi dove è previsto anche un seggio volante. Nei 9 seggi speciali, invece, saranno assegnati 2 scrutatori ciascuno. I nomi sono stati selezionati tramite sorteggio dall’Albo unico degli scrutatori, come stabilito dal Ministero dell’Interno attraverso la Prefettura di Messina. Il sorteggio è avvenuto in modo casuale utilizzando il software gestionale Sicraweb Evo, attualmente in uso presso il Comune di Messina. L’elenco completo degli scrutatori estratti sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.messina.it. I sorteggiati sono così distribuiti: 84 per la prima municipalità, 100 per la seconda, 188 per la terza, 160 per la quarta, 148 per la quinta e 107 per la sesta.

Scrutatori Referendum Messina: assolvere l’incarico

Successivamente le nomine a scrutatore verranno notificate all’indirizzo di residenza oppure, in alternativa, da venerdì 16 a sabato 24 maggio 2025 potranno essere ritirate presso l’ufficio Notifiche a Palazzo Zanca, stanza n. 63, nei seguenti orari:

venerdì 16 maggio, dalle ore 14.30 alle 18;

sabato 17 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30;

domenica 18 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30;

da lunedì 19 a venerdì 23 maggio, dalle ore 8.30 alle 18;

sabato 24 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30.

In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, il nominato deve presentare un giustificativo al servizio Elettorale entro 48 ore dal ricevimento della notifica.

