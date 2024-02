Sirene di allerta. Prove in 5 villaggi della zona sud di Messina: orari e zone interessate

Lunedì 19 e martedì 20 febbraio, dalle ore 8 alle 16, le prove sonore allerteranno gli abitanti di Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Ponte Schiavo, Molino e Altolia, attraverso la diffusione dei vari toni acustici.

Non si tratta di un’esercitazione di protezione civile, ma esclusivamente dell’attività programmata da parte del Servizio comunale di protezione civile per la manutenzione delle sirene di allertamento collocate in varie zone del territorio, al fine di vericare il loro corretto funzionamento.

L’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, che prenderà parte alle operazioni, nel ricordare la particolare importanza di questa attività di monitoraggio e prevenzione del territorio cittadino, «i residenti delle zone interessate sentiranno suonare le sirene di allarme, ma si tratterà – sottolinea Minutoli – soltanto di una prova periodica necessaria a verificare il corretto funzionamento del sistema di allerta nel caso di reale pericolo, e un’opportunità per informare la cittadinanza sui corretti comportamenti da adottare quando scatta l’allarme acustico».

