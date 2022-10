Sicurezza e pulizia dei torrenti di Messina, il Bisconte-Catarratti completato entro un mese

Il torrente Bisconte-Catarratti sarà pronto per il collaudo entro un mese: questa la principale notizia che emerge dall’ultima seduta della Commissione consiliare svoltasi ieri alla presenza dell’Assessore alla Difesa del Suolo, Francesco Caminiti. Novità anche per la via Santa Marta e il viale Europa. A commentare, il consigliere comunale Libero Gioveni: «Con i colleghi di Fratelli d’Italia abbiamo chiesto chiarimenti e sollecitato alcuni interventi sull’andamento di tre opere».

Avviati nell’autunno del 2019, i lavori finalizzati alla messa in sicurezza del torrente Bisconte-Catarratti e dell’abitato circostante sembrano finalmente volgere al termine, non senza una lunga attesa e diversi disagi. Lo stesso dicasi per l’asfalto della via Santa Marta, spiega Gioveni; mentre per li viale Europa sono previsti interventi di pulizia dell’alveo che si trova sotto l’impalcato. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una zona particolarmente delicata dato che attualmente è anche oggetto di lavori finalizzati alla realizzazione di uno dei parcheggi di interscambio previsti dalla Giunta comunale. Proprio su quest’ultimo punto, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto «nuove verifiche statiche, al pari di altre eseguite negli anni scorsi».

Infine, approfittando della presenza dell’assessore al ramo, Francesco Caminiti, il gruppo di Fratelli d’Italia ha sollecitato interventi sul torrente Annunziata: «Sul torrente Annunziata – afferma Libero Gioveni – nel cui alveo vi saranno degli interventi di messa in sicurezza finanziati dalla Regione, abbiamo ricordato (e sollecitato) l’esistenza di un progetto di massima per una parziale copertura che, soprattutto con la futura riapertura dello svincolo di Giostra e del viadotto di collegamento con l’Annunziata, diventerebbe fondamentale per dare respiro alla viabilità nella zona».

È proprio dei giorni scorsi, infine, la notizia di un finanziamento complessivo di 8 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza che riguarderanno circa 80 torrenti di Messina.

(Foto © Giovanni Mangano, agosto 2021)

