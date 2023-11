Caro-voli, esposto Codacons all’Antitrust: ecco le tariffe «da incubo» per tornare in Sicilia

Torna l’incubo del caro-voli in Sicilia anche per il Natale 2023: un biglietto aereo di sola andata per Catania partendo il 22 dicembre costa 206 euro, con partenza da Milano, 231 da Bologna, 239 da Torino o 242 da Firenze: questi i prezzi secondo la simulazione d’acquisto eseguita nei giorni scorsi dal Codacons, una situazione non certo nuova, ma che si ripresenta ogni anno sotto le feste. L’Associazione a tutela dei diritti dei lavoratori presenta un nuovo esposto all’Antitrust

«Che fine hanno fatto misure del Decreto Asset per contenere tariffe?»: se lo chiede il Codacons, analizzando i prezzi dei biglietti aerei per la Sicilia nelle date più “calde”, quelle del 22, del 23 e del 24 dicembre, utili a studenti e i lavoratori fuorisede per rientrare in Sicilia e trascorrere il Natale con la famiglia. Tariffe da incubo, che per un Bologna-Palermo il 23 dicembre arrivano a 314 euro (solo andata). Il tutto senza contare le eventuali spese aggiuntive per il bagaglio a mano o per scegliere il proprio posto sull’aereo.

«Presentiamo una nuova denuncia all’Autorità – spiega il il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, in una nota – affinché intervenga sull’ennesimo rialzo dei voli aerei a danno di lavoratori e studenti che tornano a casa durante le feste. Non possiamo non chiederci che fine abbiano fatto le misure del Governo introdotte col Decreto Asset e che erano finalizzate proprio ad evitare ciò che il Codacons ha registrato, ossia un aumento delle tariffe per i collegamenti con le isole durante un periodo di picco della domanda».

Caro-voli Natale 2023: le tariffe dei biglietti aerei per la Sicilia

Di seguito, le tariffe dei biglietti aerei per la Sicilia sotto Natale secondo la simulazione riportata dal Codacons:

Roma-Catania

22 dicembre da 82 euro

23 dicembre da 94 euro

24 dicembre (entro le ore 17) da 83 euro

Milano-Catania

22 dicembre da 206 euro

23 dicembre da 165 euro

24 dicembre (entro le ore 17) da 178 euro

Firenze-Catania

22 dicembre da 242 euro

23 dicembre da 286 euro

24 dicembre (entro le ore 17) da 181 euro

Torino-Catania

22 dicembre da 239 euro

23 dicembre da 273 euro

24 dicembre (entro le ore 17) da 157 euro

Bologna-Catania

22 dicembre da 231 euro

23 dicembre da 238 euro

24 dicembre (entro le ore 17) da 197 euro

Roma-Palermo

22 dicembre da 93 euro

23 dicembre da 143 euro

24 dicembre (entro le ore 17) da 118 euro

Milano-Palermo

22 dicembre da 184 euro

23 dicembre da 220 euro

24 dicembre (entro le ore 17) da 205 euro

Torino-Palermo

22 dicembre da 237 euro

23 dicembre da 269 euro

24 dicembre (entro le ore 17) da 230 euro

Bologna-Palermo

22 dicembre da 258 euro

23 dicembre da 314 euro

24 dicembre (entro le ore 17) da 226 euro

