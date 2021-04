Sicilia, la stagione estiva di Ryanair a Palermo: 40 destinazioni e 6 nuove rotte

Dopo aver rilanciato l’Aeroporto di Trapani-Birgi, Ryanair non si ferma e continua a incrementare la sua flotta operativa in Sicilia. Durante una conferenza stampa virtuale con l’Amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, il direttore commerciale Jason McGuinness, la PR & Marketing Executive Silvia Tabarrini, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l’amministratore delegato Giovanni Scalia e il direttore generale Gesap Natale Cheppa, la compagnia aerea low-cost ha presentato il programma estivo aggiornato per l’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.

«Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni – spiega il Ceo di Ryanair Eddie Wilson – continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il più grande operativo estivo di sempre per Palermo con 200 voli settimanali e 40 rotte in totale, inclusi 6 nuovi collegamenti per Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini & Siviglia». Alla notizia dell’apertura di una base operativa del competitor ungherese Wizz Air nel capoluogo siciliano, Wilson ha risposto: «Ben venga Wizz Air, è una buona notizia per Palermo. Noi siamo pronti e la concorrenza ci stimola, non ci spaventa».

Soddisfatto il sindaco Orlando, che ha sottolineato il ruolo strategico dell’aeroporto di Palermo. «La realtà palermitana, dopo un lungo periodo di sospensione per le criticità legate alla pandemia, ha in questi mesi posto in essere azioni e contatti che trovano nella scelta di Ryanair un contributo significativo al ruolo strategico dell’aeroporto di Palermo e dalla società di gestione Gesap. La presenza dei vertici della compagnia irlandese è conferma di tale ruolo strategico. Dobbiamo essere e siamo pronti per il ritorno con incrementi significativi alla attrattività turistica e internazionale» ha detto il primo cittadino di Palermo.

Voli Ryanair a Palermo: il programma per l’estate 2021

Più di 200 voli alla settimana verso 40 destinazioni e 6 nuove rotte rispetto al passato: è questo il programma estivo su cui la multinazionale irlandese ha deciso di puntare nel 2021. Ecco tutte le novità:

200 voli settimanali da e per Palermo;

da e per Palermo; 40 destinazioni totali;

totali; 6 nuove rotte bisettimanali a partire da luglio verso Alghero , Cagliari , Cuneo , Leopoli , Rimini e Siviglia ;

bisettimanali a partire da luglio verso , , , , e ; Voli nazionali per Bologna e Milano-Bergamo ;

e ; Collegamenti con destinazioni turistiche (Malta) e city break a Londra e Cracovia.

Rimane attiva l’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” per i consumatori italiani nel caso in cui le prenotazioni dovessero subire delle modifiche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli €19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 15 aprile sul sito della compagnia.

(2)