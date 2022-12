Sicilia, sciopero dei treni il 13 dicembre: le fasce orarie garantite

Sciopero dei treni domani, martedì 13 dicembre 2022, in Sicilia. La protesta indetta dai sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti per il personale del Gruppo FS Italiane durerà quattro ore e i treni di lunga percorrenza potranno subire cancellazioni o variazioni. Vediamo quali sono gli orari della manifestazione e le fasce orarie in cui i collegamenti saranno garantiti.

Confermato lo sciopero che interesserà i lavoratori del Gruppo FS Italiane con sede in Sicilia nella giornata di domani, mercoledì 13 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L’azione di protesta è stata indetta a livello regionale contro la manovra 2023 del governo Meloni, definita da Filt-Cgil e Uiltrasporti «una manovra asfittica e deludente che colpisce pesantemente le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, i precari e i giovani del nostro Paese».

In occasione dello sciopero, quindi, il Gruppo FS sottolinea che i treni di lunga percorrenza potranno subire cancellazioni o variazioni. Lo stesso dicasi anche per i treni regionali siciliani. Saranno comunque garantiti i collegamenti nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (6.00/9.00 e 18.00/21.00). «L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione» aggiunge l’Azienda.

Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza alla clientela, nelle biglietterie o al numero verde 800 89 20 21.

