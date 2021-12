Sicilia, dalla Regione oltre un milione di euro alle imprese per la formazione professionale

La Sicilia assegnerà più di un milione di euro alle micro, piccole e medie imprese siciliane che hanno presentato istanza per i contributi destinato all’innalzamento delle competenze dei propri lavori. In totale, sono state ammesse 33 domande di finanziamento, mentre 3 sono state dichiarate inammissibili dalla Regione.

Le risorse, stanziate dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, sono state messe a disposizione grazie a un bando pubblico nell’ambito del Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, a integrazione dei finanziamenti già riconosciuti da ANPAL quale soggetto attuatore.

I fondi regionali mirano a contrastare l’impatto del Covid sull’occupazione e sulle imprese, cercando di sostenere le attività di formazione delle imprese regionali durante questo periodo di grave crisi economica causato dalla pandemia.

«Con questo Avviso il governo Musumeci – ha detto l’assessore regionale Roberto Lagalla – mette in campo un ulteriore strumento di sostegno economico per i lavoratori, in particolare per stare al fianco di chi, in questi lunghi mesi di pandemia, è stato economicamente colpito dal Covid».

«Allo stesso tempo – continua –, l’obiettivo è quello di rilanciare l’economia regionale puntando sulla qualificazione delle risorse umane che operano nel sistema delle piccole e medie imprese dell’isola ed esprimere sostegno alle aziende siciliane attraverso lo sviluppo di competenze utili e mirate alla persona, in linea con i fabbisogni delle imprese e permettere, in questo modo, ai lavoratori, una adeguata riqualificazione».

«In questo momento così incerto – ha aggiunto Patrizia Valenti, del Fondo sociale europeo Sicilia – abbiamo voluto dare un segnale a tutte quelle imprese del territorio siciliano che sono impegnate in processi di innovazione organizzativa e produttiva e in percorsi che favoriscano la riconversione dei lavoratori. Su 36 istanze presentate sono solo 3 le domande che non sono state ammesse al finanziamento: questo dimostra anche la bontà dei progetti e la coerenza con quanto richiesto nel bando».

La graduatoria provvisoria delle istanze approvate si può consultare sul sito del Fondo sociale europeo Sicilia, scaricando l’avviso con l’elenco delle domande ammesse a finanziamento.

