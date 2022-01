Sicilia, Nello Musumeci ottiene l’appoggio di Giorgia Meloni alle Elezioni Regionali 2022

Mentre si attende l’azzeramento della Giunta Musumeci, il presidente della Regione Siciliana sembrerebbe aver ottenuto l’appoggio di Giorgia Meloni per le Elezioni Regionali 2022. A Roma per l’elezione del Capo dello Stato, il Governatore ha infatti avuto in incontro con la leader di Fratelli d’Italia.

Tempi turbolenti per la politica siciliana. Dopo lo “schiaffo” della scelta dei grandi elettori per l’elezione del Presidente della Repubblica, Nello Musumeci ha infatti deciso di azzerare la Giunta, mantenendo solo alcuni degli assessori a lui vicini. Il rimpasto, però, non avverrà prima del rientro da Roma. Si dovrà quindi attendere la conclusione delle votazioni.

Nel frattempo, fonti dell’agenzia di stampa Ansa danno quasi per assodato l’appoggio della leader di Fratelli d’Italia alla ricandidatura del Presidente della Regione Siciliana. Già nel 2017, ricordiamo, Giorgia Meloni era venuta in Sicilia e anche a Messina per sostenere la sua corsa a Palazzo d’Orleans. I due si sono incontrati ieri a Roma, nella storica sede di via della Scrofa, alla presenza dei coordinatori regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese e dell’assessore regionale Manlio Messina, ma anche del capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e del vicepresidente del Senato Ignazio la Russa. Nel corso dell’incontro, durato 4 ore, Giorgia Meloni avrebbe confermato il suo appoggio a Nello Musumeci.

L’accordo con Fratelli d’Italia, secondo fonti interne al partito, prevede anche una stretta collaborazione politica con il movimento del governatore, #DiventeràBellissima. I contorni di quest’accordo, spiegano le stesse fonti, saranno resi noti soltanto dopo l’elezione del Presidente della Repubblica. Una volta completata questa fase, quindi, l’appoggio della leader del centro-destra a Nello Musumeci sarà ufficializzato.

(Foto di repertorio)

(31)