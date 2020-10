Sicilia, forno spento per i panifici un giorno a settimana: i chiarimenti della Regione

A breve arriverà la circolare ufficiale, ma intanto la decisione è stata presa: i panifici della Sicilia dovranno scegliere un giorno alla settimana, non necessariamente la domenica o i festivi, in cui tenere il forno spento. È questo quanto comunicato dall’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano al termine di una videoconferenza con le associazioni dei panificatori e l’Anci Sicilia.

«Ho ribadito alle associazioni di categoria – ha affermato Turano – i contenuti del decreto che due anni abbiamo concordato insieme e che prevede per i forni un giorno di chiusura a scelta da comunicare ai sindaci». Cosa vuol dire? Che nel giorno della settimana da loro selezionato, i panifici non potranno accendere il forno (e quindi, per esempio, panificare), ma potranno rimanere aperti per vendere i propri prodotti.

A questo punto, a breve, dovrebbe arrivare la circolare ufficiale: «Emaneremo – spiega infatti l’assessore Turano – una circolare esplicativa del decreto 842 del 2018 con lo scopo di chiarire ulteriormente quanto avevamo stabilito e per diradare alcuni dubbi ed incertezze emerse nelle ultime settimane. È chiaro che in questo contesto resta fondamentale la collaborazione dei Comuni che hanno la responsabilità di far rispettare le norme sui territori».

