Sicilia. Finanziamenti per le imprese, Zafarana: «Un’opportunità da 223 milioni di euro»

Sono aperti i termini per i finanziamenti dell’Irfis-FinSicilia a fondo perduto destinati alle imprese siciliane colpite dalla pandemia. Tra febbraio e marzo 2022, infatti, le piccole e medie imprese della Sicilia potranno accedere a tre bandi per importi complessivi di 223 milioni di euro. A ricordare l’opportunità anche la deputata regionale del M5S Valentina Zafarana.

«Era ora: le imprese siciliane – si legge nella nota – possono contare su 223 milioni di euro di fondi messi a disposizione attraverso i nuovi bandi dell’Irfis. Si tratta di finanziamenti a tasso zero, tasso agevolato e a fondo perduto, destinati a piccole e medie imprese, micro imprese e liberi professionisti. Soggetti che operano nel territorio regionale per incentivare, a vario titolo, le attività produttive».

Fondi per le imprese

Come abbiamo detto sono tre i bandi pubblicati dall’Irfis per l’assegnazione delle risorse, per un importo complessivo di 223 milioni di euro. «Per l’assegnazione di queste risorse, – continua la deputata Zafarana – previste dalla Finanziaria 2020, ci fu un impegno costante da parte del Movimento 5 Stelle, in sinergia con tutte le forze parlamentari.

Purtroppo il governo ha adottato i necessari provvedimenti in notevole ritardo: le scadenze sono infatti previste per il prossimo 28 febbraio, 3 marzo e 31 marzo. È il caso che le imprese interessate si affrettino a verificare le condizioni di accesso e a presentare le istanze, per non perdere l’opportunità che, ricordiamo, viene gestita interamente da Irfis.

Speravamo in una maggiore quota di finanziamenti a fondo perduto, ma il Governo regionale ha deciso diversamente, così come mi rammarica il tanto tempo impiegato per arrivare all’attivazione pratica della misura. La speranza è che questo intervento possa finalmente dare un momento di respiro finanziario a molte imprese».

I bandi

Sul sito dell’Irfis è possibile accedere ai bandi suddivisi in tre blocchi:

Contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti erogati da banche/intermediari finanziari in favore delle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19: per un totale di 100 milioni , in scadenza il 28 febbraio 2022.

a fronte di finanziamenti erogati da banche/intermediari finanziari in favore delle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19: per un totale di , in scadenza il 28 febbraio 2022. Finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19: per un totale di 50 milioni , in scadenza il 31 marzo 2022.

in favore delle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19: per un totale di , in scadenza il 31 marzo 2022. Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore di operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA: per un totale di 73 milioni, in scadenza il 3 marzo 2022.

