Sicilia, Enel assunzioni 2023: le figure richieste e come candidarsi al lavoro

Se state cercando un lavoro, sono partite nuove assunzioni, per il 2023, da parte di Enel che ricerca diverse figure specialistiche in Sicilia, in modo particolare a Catania. Le assuzioni prevedono contratti a tempo pieno e indeterminato. Vediamo nel dettaglio i requisiti e come candidarsi.

Enel assunzioni 2023

Per le assunzioni 2023, Enel è alla ricerca di: Shift Manager, Product Specialist, Specialista Finanza Agevolata, Market Analyst, O&M Solar Inverter Specialist, Senior Process Engineer:

Shift Manager : si occupa di coordinare gli aspetti tecnici e di Sicurezza, Ambiente e Qualità nel cambio della linea di produzione e nei rispettivi responsabili di area. Il candidato deve possedere una laurea Magistrale in Ingegneria (preferibilmente Meccanica\Gestionale) e avere almeno 3 anni di esperienza in settori manifatturieri a ciclo continuo con esperienza nella gestione delle risorse e nei processi produttivi. La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 giugno 2023 .

Product Specialist : si occupa di supportare l'esecuzione della strategia di lancio sul mercato dei prodotti 3SUN. Il candidato, tra gli altri requisiti, deve possedere laurea in ingegneria o scienze con almeno 3 anni di esperienza rilevante. La data di scadenza per la presentazione della domanda è l'8 giugno 2023 .

Specialista Finanza Agevolata : si occupa di analizzare le opportunità di business ed i progetti di innovazione presenti per la società 3SUN e delle analisi di criteri di finanziabilità e quindi nella definizione di una pipeline di progetti finanziabili, il candidato deve avere 3/5 anni di esperienza in progetti di finanza agevolata. La data di scadenza per la presentazione della domanda è l'11 giugno 2023 .

Market Analyst : si occupa di monitorare i trend del mercato. Il candidato deve essere in possesso della laurea magistrale in economia o settori affini; ottima conoscenza del settore. La data di scadenza per la presentazione della domanda è 8 giugno 2023 .

O&M Solar Inverter Specialist : si occupa della tecnologia degli inverter solari. Il candidato deve possedere: laurea magistrale in ingegneria elettrica, elettrotecnica, elettronica, energetica; ottima conoscenza della tecnologia solare e degli inverter solari. La data di scadenza per la presentazione della domanda è 2 giugno 2023 .

Senior Process Engineer: si occupa di analizzare e monitorare la linea di produzione attraverso la misurazione, l'analisi dei dati statistici, i controlli predittivi utilizzando metodologie lean. La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 31 maggio 2023.

Come candidarsi

Per candidarsi basta andare sulla pagina Enel dedicata alle assunzioni e inviare la domanda di presentazione.

