Sicilia. Dalla Regione 5 milioni di euro per la riapertura dei cinema

Il Governo regionale stanzierà 5 milioni di euro per la riapertura in sicurezza dei cinema in Sicilia. I fondi, da destinare all’assegnazione di contributi a fondo perduto, potranno essere usati per diverse finalità, con l’obiettivo di sostenere i proprietari e i gestori delle sale in questo momento di difficoltà.

Le risorse stanziate dalla Regione Siciliana saranno destinate a soggetti pubblici e privati, micro e piccole imprese, enti locali territoriali e soggetti no-profit. Gli interessati potranno presentare un unico progetto per ricevere un contributo che andrà dai 50mila ai 100mila euro e coprirà il 70% della totalità dell’investimento, in base alla tipologia dell’ente beneficiario.

Cosa sarà possibile fare con questi contributi? Come spiegato in una nota dalla Regione Siciliana, i fondi serviranno a:

riattivare i cinema chiusi o dismessi ;

; realizzare nuove sale o trasformare quelle esistenti per aumentarne il numero degli schermi;

o per aumentarne il numero degli schermi; ristrutturare e adeguare gli impianti tecnologici, le apparecchiature e gli arredi.

Il bando per presentare un progetto e ottenere il contributo non è ancora stato pubblicato, se ne occuperà nei prossimi giorni il dipartimento regionale dei Beni culturali.

«La Sicilia ha bisogno di spazi culturali accessibili e a norma di legge – ha commentato il presidente della Regione Nello Musumeci –, luoghi di incontro e di confronto, formativi e di aggregazione sociale. E la Regione deve sostenere finanziariamente proprietari e gestori. Ecco perché dopo aver pensato alle sale teatrali stiamo pensando alle sale cinematografiche. Quando in un paese “chiude” un cinema è un pezzo della nostra stessa vita che va via. Abbiamo il dovere di arrestare questo triste fenomeno e in questa direzione va la nostra iniziativa».

