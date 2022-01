Sicilia, Autogrill assume 40 giovani: come candidarsi al lavoro

La famosa catena di ristorazione Autogrill arriva in Sicilia con “Campus Autogrill”, per iniziare i primi colloqui di lavoro e trovare nuovi dipendenti. I candidati, (se ne cercano 40, under 30) prima di essere inseriti all’interno dell’azienda, seguiranno un percorso di formazione gratuito. «Quaranta persone – si legge nella nota – potranno entrare a far parte del percorso Campus Autogrill: una formazione full immersion online e in aula che permetterà di creare le basi per cominciare alla grande.

Nel mese di formazione, online e in aula, totalmente a carico di Autogrill, – prosegue la nota – si potranno approfondire temi importanti legati alla salute e sicurezza sul lavoro, alle norme igieniche, verranno presentate le opportunità di carriera in Autogrill e si approfondiranno aspetti legati alla relazione col cliente e ad irrobustire le soft skill. La formazione si concluderà con un laboratorio in aula (presso un istituto Alberghiero) per mettere in pratica gli standard di gestione dell’offerta e del servizio guidati da un training specialist dedicato Autogrill».

Lavoro in Autogrill

A chi supererà il percorso formativo con esito positivo verrà proposto subito un contratto a tempo determinato FT (spezzato), 6° livello da aprile a settembre con alloggio a cura di Autogrill su uno dei punti di vendita che necessitano su tutto il territorio nazionale. Al termine del periodo a seguito di una valutazione positiva si potrà accedere direttamente a un percorso di sviluppo e crescita, attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di due anni finalizzato a diventare Responsabile del Servizio (3° livello FT). Sarà sempre considerata prioritaria la possibilità di rientrare su punti di vendita in Sicilia se se ne dovessero creare i presupposti.

«Finalizzeremo la raccolta delle candidature – continua la nota – e procederemo alle selezioni tramite colloqui approfonditi online tra gennaio e febbraio 2022 per dare inizio alle classi di formazione il 28 febbraio 2022. I colloqui indagheranno le reali motivazioni, la voglia di crescere, la disponibilità alla mobilità territoriale».

Come candidarsi

Per candidarsi al lavoro è necessario compilare il modulo online (che trovate qui) ed è possibile raggiungere il camper di Autogrill in giro per la Sicilia per fare un primo colloquio. Qui le tappe del tour:

17 gennaio, alle 14, in piazza Politeama a Palermo ,

, 18 gennaio, alle 10, a Cefalù fra via Giacomo Matteotti e Largo Di Giorgio, e alle 11 presso l’istituto alberghiero “Mandralisca”, in via Maestro Pintorno, 27,

fra via Giacomo Matteotti e Largo Di Giorgio, e alle 11 presso l’istituto alberghiero “Mandralisca”, in via Maestro Pintorno, 27, 18 gennaio, alle 15.30, a Castelbuono , al Museo Francesco Minà Palumbo,

, al Museo Francesco Minà Palumbo, 19 gennaio, alle 15.30, in piazza Matteotti a Modica ,

, 20 gennaio, alle 11.00 a Modica, in Viale degli Oleandri, presso l’istituto alberghiero “Principi Grimaldi” e in videocollegamento con l’istituto alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice.

(71)