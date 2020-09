Sicilia. Assistenza agli alunni disabili: dalla Regione 1 milione di euro per Messina

L’assessorato alla Famiglia della Regione ha trasferito 8,8 milioni di euro alle ex Province della Sicilia per l’assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole superiori. Di questi, 1 milione di euro è andato alla Città Metropolitana di Messina. «Si tratta – ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali Antonio Scavone – di un ulteriore stanziamento relativo all’anno finanziario 2020, necessario per continuare il servizio da settembre a dicembre prossimo».

Tali risorse, infatti, si aggiungono ai 12,7 milioni di euro liquidati ad agosto scorso sul territorio regionale. I fondi sono destinati all’assistenza degli alunni con disabilità nelle scuole medie superiori dell’Isola e in particolare ai seguenti servizi: trasporto; convitto e semiconvitto; servizi negli ambiti igienico-personale; comunicazione extra scolastica; autonomia e comunicazione.

La suddivisione degli 8,8 milioni di euro tra le ex province della Sicilia è la seguente:

Città Metropolitana di Catania – 1,8 milioni di euro;

Città Metropolitana di Messina – 1 milione di euro ;

– ; Libero consorzio di Caltanissetta – 528mila euro;

Libero consorzio di Enna – 196mila euro;

Ex Provincia di Siracusa – 625mila euro;

Ex Provincia di Trapani – 762mila euro;

Palermo – 2,7 milioni di euro;

Agrigento – 778mila euro;

Ragusa – 462mila euro.

Nel dare comunicazione dei fondi trasferiti, l’assessore Scavone ha inviato una lettera ai sindaci dell’Isola e ai commissari dell’ex Province per chiedere l’attuazione di quanto disposto con la delibera della Giunta regionale del 23 luglio 2020.

«La materia socio-assistenziale rientra tra i compiti di istituto degli enti locali – ha scritto l’esponente del governo Musumeci – si raccomanda pertanto a codesti enti di porre in essere progetti di assistenza a salvaguardia dell’integrità e dell’inclusione degli alunni disabili che si caratterizzino per la loro qualità migliorativa, aggiuntiva e integrativa rispetto alle ordinarie prestazioni di competenza del personale Ata, dipendente dell’istituzione scolastica. Stante la peculiare natura dei servizi in argomento, gli stessi potranno essere resi durante l’arco della giornata e quindi anche prima o dopo l’orario delle lezioni».

