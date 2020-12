Si accende il Natale di Messina: la città dello Stretto s’illumina – FOTO e VIDEO

Dall’albero di piazza Cairoli, al Duomo, per continuare con i giochi di luce nella fontana della Stazione Centrale: Messina si veste a festa per il Natale e si illumina di mille colori per donare un po’ di serenità ai suoi abitanti, anche e soprattutto in un periodo come questo, purtroppo ancora segnato dal coronavirus. Ieri, l’accensione di tre dei luoghi simbolo della città, ma le sorprese non sono finite.

Nel pomeriggio di ieri, non proprio “a sorpresa”, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha girato la città insieme alla sua squadra di assessori e ai membri dei CdA delle Società Partecipate per presentare le iniziative prese quest’anno per il Natale della città dello Stretto. Come anticipato nei giorni scorsi, oltre al tradizionale albero di piazza Cairoli, si è deciso di puntare sulle installazioni artistiche luminose, un po’ come fatto lo scorso anno – e anche questo – dall’Università per “decorare” la facciata del Rettorato.

Ogni partecipata ha curato, quindi, l‘illuminazione di alcuni luoghi simbolo della città. ATM si è occupata di piazza Cairoli – dove, oltre all’albero donato da Caronte& Tourist, spiccano i giochi di luce creati sulla “griglia” del tram, – e del Duomo di Messina; mentre AMAM ha curato l’allestimento di piazza della Repubblica (Stazione centrale). Nei prossimi giorni verranno “accesi” anche la fontana di piazza Basicò (sempre a cura dell’Azienda Meridionale Acque Messina) e Palazzo Zanca, di cui si occuperà MessinaServizi Bene Comune. Inoltre, Messina Social City ha organizzato un “gioco” indirizzato ai suoi utenti. Maggiori dettagli su ciò che è stato fatto e si farà sono disponibili a questo link.

«Il Natale dei messinesi è iniziato – ha commentato il sindaco Cateno De Luca –, tra effetti speciali e l’affetto della gente. Si accendono luci di speranza, luci nuove, luci artistiche per vivere questa ricorrenza che ricorderemo a lungo per la sua straordinarietà, dovuta a questo 2020 funesto che si va a concludere».

Natale a Messina, la città s’illumina: video e foto

