Sfilata di Carnevale a Messina. Oggi pomeriggio tram a metà

Ultimo giorno de U Cannaluvari Missinisi, l’insieme delle manifestazioni promosse dal Comune per la festa in maschera più divertente dell’anno. Per concludere in bellezza il Carnevale a Messina, questo pomeriggio si svolgerà l’attesa sfilata dei gruppi mascherati.

La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 15:30. Il corteo attraverserà le vie principali del centro di Messina: viale Europa, viale San Martino, Piazza Cairoli e via Garibaldi, per concludersi a Piazza Duomo. Grandi e piccoli, tutti insieme per colorare le strade della città dello Stretto e ballare a ritmo di musica.

Per consentire lo svolgimento della sfilata di carnevale ed il passaggio del corteo carnevalesco, che prevede la presenza anche di mini carri, la direzione generale di ATM ha disposto lo stop alle corse del tram, per metà tragitto.

Dalle ore 15.30 alle 19 è prevista la sospensione del servizio tranviario nella tratta compresa tra il Capolinea Bonino e la fermata piazza della Repubblica (Stazione FS). Nella rimanente tratta tranviaria, quella compresa tra la fermata piazza della Repubblica e il Capolinea Museo, il servizio sarà regolare.

ATM informa tutti i cittadini che, per limitare i disagi all’utenza, sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus Linea 28, oltre il servizio di Linea 1 Shuttle 100.

(20)