Settimana mondiale del glaucoma: visite gratuite a Messina giovedì 10 marzo

Lunedì 7 marzo 2022 inizierà la settimana mondiale del glaucoma, che durerà fino al 13 marzo. In Italia e a Messina l’iniziativa è promossa dall’IAPB Onlus, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI). Per l’occasione, giovedì 10 marzo all’ambulatorio sezionale in via Santa Cecilia sarà possibile sottoporsi gratuitamente a degli screening. Ma che cos’è il glaucoma?

Definito il “ladro silente della vista”, il glaucoma è una malattia cronica degenerativa che interessa quasi sempre entrambi gli occhi e colpisce il nervo ottico. È la pressione interna all’occhio a causare, il più delle volte, danni permanenti alla vista.

Non si presenta come una patologia sintomatica, anzi, è asintomatica fino alla fase avanzata, quando la perdita del campo visivo può diventare irreversibile. Rappresenta la seconda causa di cecità al mondo. In Italia sarebbero un milione le persone affette da questa malattia, ma almeno la metà non ne sarebbero consapevoli.

È proprio per queste ragioni che una visita oculistica consentirebbe di anticipare una diagnosi del glaucoma, che tende a presentarsi soprattutto nei soggetti a rischio (over 40).

«Il glaucoma – fa sapere la sezione territoriale di Messina dell’UICI – è una delle patologie per le quali la prevenzione risulta di fondamentale importanza; le sue conseguenze si possono prevenire purché la malattia sia diagnostica e curata tempestivamente. È sufficiente una visita oculistica che comprenda anche la misurazione della pressione oculare: si tratta di un esame breve e non invasivo, al quale ci auguriamo che in tanti colgano l’occasione di sottoporsi».

Di seguito gli eventi organizzati dalla Onlus APS nella città di Messina per la settimana mondiale del Glaucoma:

Martedì 8 marzo 2022 dalle ore 9:00 a Piazza Cairoli distribuzione di opuscoli e altro materiale informativo;

e altro materiale informativo; Martedì 8 marzo 2022 alle ore 10:30 in via Santa Cecilia, conferenza stampa di presentazione e approfondimento;

di presentazione e approfondimento; Giovedì 10 marzo visite gratuite nell’ambulatorio di via Santa Cecilia 98.

L’UICI di Messina si può contattare telefonando al numero 0902938637.

