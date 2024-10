Settimana della Sicurezza: la Protezione Civile e “Messina Risk Sis.Ma 2024”

Presentate questa mattina al Comune di Messina le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per la tredicesima edizione della Settimana della Sicurezza Città di Messina.

L’evento è organizzato nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile 2024, in programma in tutta Italia dal 7 al 12 ottobre 2024. L’obiettivo è quello di promuovere e sensibilizzare la collettività sui temi di protezione civile e sulle buone regole da adottare in caso di emergenza.

Settimana della Sicurezza Messina: si punta alla formazione

L’assessore Massimiliano Minutoli ha dichiarato: «puntare sulla formazione della Protezione Civile è fondamentale perché gli uomini ne necessitano. Voglio ringraziare in questa occasione le associazioni di volontariato che sono diventate sempre più resilienti agli eventi». L’assessore ha inoltre ringraziato l’ingegnere Mafrè per le attività e la formazione e l’esperto comunale Rizzo che è il direttore delle attività previste per la Settimana della Sicurezza Città di Messina.

Il dirigente Manfrè ha evidenziato come si tratti per tutti «di un ulteriore momento di confronto e di sviluppo. L’Amministrazione comunale, con il supporto del dipartimento regionale di Protezione civile, prosegue nelle attività di formazione, informazione ed esercitative, dando continuità a quelle azioni che fanno crescere l’intero sistema».

Partecipare alle simulazioni è fondamentale

L’ingegnere Rizzo ha illustrato le attività previste per la tredicesima edizione della Settimana della Sicurezza Città di Messina. «Alla simulazione parteciperanno tutte le scuole di ogni ordine grado e anche l’Università con ogni dipartimento. Questa settimana riguarda il rischio sismico e di maremoto. Faremo una simulazione che si svolgerà al PalaRescifina, dove si realizzerà un’area di ammassamento soccorritori e mezzi e allo stadio San Filippo, dove si realizzerà uno scenario di ricerca dispersi sotto macerie e soccorso sanitario. Si rappresenterà uno scenario in cui Messina potrebbe essere isolata per più di 12 ore. Parteciperanno i Vigili del Fuoco, La Brigata Aosta, il Corpo Forestale e 16 associazioni di volontariato».

Ci saranno anche delle simulazioni di situazioni di emergenze in cui si spiegherà come aiutare i disabili.

Messina Risk Sis.Ma 2024: appuntamento il 10 e l’11 ottobre

Sabrina Palumbo, coordinatrice del gruppo Protezione civile comunale e Orazio Puleio, coordinatore di tutte le associazioni di volontariato, hanno spiegato ancora più nel dettaglio le attività previste per la Settimana della Sicurezza Città di Messina. I due hanno sottolineato: «Porteremo in piazza le buone pratiche di protezione civile con la campagna “Io non Rischio”. L’esercitazione è un’idea dell’anno scorso che quest’anno siamo riusciti a realizzare».

Orazio Puleio, ha aggiunto: « Abbiamo inserito anche un posto emergenza veterinaria. Al Polo Annunziata, nella Facoltà di Veterinaria, per la prima volta, si farà una simulazione di emergenza per gli animali di piccola e grossa taglia».

L’ufficio stampa del Comune di Messina, ogni giorno renderà pubblico il programma.

